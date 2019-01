All'ex Arsenale fa il suo ritorno la grande fiera "Verona Sposi"

Romeo e Giulietta avrebbero sicuramente visitato la fiera "Verona Sposi" se solo ai loro tempi ci fosse stato un evento esclusivo per il settore Nozze e Cerimonia. Un’occasione per le coppie di futuri sposi per entrare in contatto con circa 70 aziende del settore wedding in grado di offrire ogni soluzione e prodotto per organizzare il giorno del "sì".

La fiera "Verona Sposi" alla sua 21° edizione è l’evento 2019 sul matrimonio irrinunciabile per le coppie del Veneto, parte del Trentino alto Adige, Lombardia e Emilia Romagna.

Verona Sposi

Data: 2 - 3 Febbraio 2019

Luogo: Arsenale di Verona

Orari: Sabato e domenica ore 10 - 19

Il programma

Sabato 02 Febbraio

Ore 11.00 APERITIVO offerto da Scapin Wedding

Ore 16.30 LIBRETTONOZZE.IT: un nuovo modo per realizzare il libretto di nozze, dal click alla stampa

Ore 17.30 TAGLIO DELLA TORTAofferto da Scapin Wedding



Domenica 03 Febbraio

Ore 11.00 APERITIVO offerto da Scapin Wedding

Ore 11.30 LIBRETTONOZZE.IT: un nuovo modo per realizzare il libretto di nozze, dal click alla stampa

Ore 17.30 TAGLIO DELLA TORTA offerto da Scapin Wedding

Ingresso libero previa registrazione online.

(fonte Facebook)