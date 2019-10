Alle Golosine il primo Scottish Ceilidh Dance di Verona, venerdì 8 novembre

Organizzato dall'associazione culturale Verona Swing e Scotia Shores, il primo Verona Scottish Ceilidh si terrà venerdì 8 novembre dalle 20.45 nella sala parrocchiale Madonna della Fraternità, via Ombrone, 3, a Golosine.

Il Ceilidh scozzese è una serata in cui si susseguono danze semplici adatte a tutti, da imparare e ballare, insegnate dalle ballerine di Scotia Shores. Una serata di danze, musiche, special events e molto altro!

L’evento prevede, inoltre, interventi danzati da parte di Scotia Shores e performance di cornamuse.

Stand di prodotti tipici a cura di Oro di Scozia.

Entrata ad offerta libera. È gradita la prenotazione via mail info@scotiashores.com o chiamando i numeri 3491359261 o 3402520942