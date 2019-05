Verona Rock Contest: la finalissima ad Oppeano

Annunciato il cast dell’edizione del ventennale del Verona Rock Contest che si svolgerà il prossimo 1° Giugno nel parco di Villa Cancello, sede del Museo Accademia Musicale di Villafontana di Oppeano (Via Villafontana 10). Ecco le band selezionate in ordine alfabetico che si esibiranno a partire dalle 19:30: Elettrosmog (prog), Endless Harmony (rock), Chianluca (cantautore), Kallaste (rock), Labnormal (psyco punk), Malebolge (grunge), Myrage (rock), Seta (rock elettronico), Time To Rock (rock). Special Guest: della serata la rock band degli Uncledog appena uscita con il terzo lavoro “Passion/Obsession) prodotto da Pietro Foresti (L.A. Guns, Unwritten Law) ottimamente recensito dalla critica musicale.



La giuria che decreterà i vincitori è formata da Giò Zampieri (promoter / ideatore Verona Rock), Gianni Della Cioppa (critico musicale / scrittore / fondatore dell’etichetta Andromeda Relix), David Bonato (fondatore dell’agenzia di promozione musicale Davvero Comunicazione e dell’etichetta discografica Vrec Music Label), Claudio Benassi (batterista della storica band veronese I Corvi), Alverio Merlo (poeta veronese).



Gli organizzatori comunicano che in caso di maltempo l’evento si terrà al coperto presso Palazzetto dello Sport Le Muse di Bovolone (VR). Sempre ad ingresso libero e gratuito. Con presenza di stand enogastronomici.



I tre vincitori decretati sabato 1° giugno si aggiudicheranno uno spazio promozionale live per presentare il proprio brano inedito durante l’estate nelle principali Piazze delle provincia veronese per il Verona Beat in Tour. Già confermate: Cerea (13.07), Terrossa (23.07), Boscochiesanuova (4.09), Grezzana (29.08), Caldiero (8.09), Bonavigo (10.09). La stampa di un cd album / EP o singolo in 500 copie per promuovere e diffondere i propri brani inediti a cura di Azzurra Music.