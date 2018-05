Transit. La vita è in flusso: tornano gli appuntamenti sonori di VeronaRisuona

Verona Risuona, promossa dal Conservatorio dall’Abaco di Verona, l’Accademia di Belle Arti di Verona e l’Accademia di Musica e Teatro di Göteborg, e patrocinata dal Comune di Verona, ritorna dal 24 maggio al 1° giugno 2018. La manifestazione, giunta alla XII edizione, prevede una serie di concerti, installazioni e performance in diverse location di Verona, ideati ed eseguiti da decine tra musicisti, artisti e cittadini.

Direzione: Hugh Ward-Perkins Francesco Ronzon

Direzione artistica: Staffan Mossenmark

Coordinamento del progetto: Ass. Cult. Diplomart (Ginevra Gadioli)

Transit

La vita è in flusso. Le forme emergono, si intrecciano e si scompongono col passare del tempo. E questa danza produce elementi ibridi, parziali e metamorfici. I semi si mutano in fiori. Le pietre si erodono o diventano sculture. La Gioconda si può sempre trasformare con l’aggiunta di paio di baffi (grazie a Marcel Duchamp). E non solo. Le cose si spostano anche nello spazio. Da sole o al seguito delle persone che le hanno progettate. Cibi inventati in Africa si ritrovano in Brasile. Simboli e decorazioni elaborati nel mondo islamico si naturalizzano nell’Italia medievale. Canti originatisi in Anatolia vengono re-mixati da dj berlinesi. L’arte si muove seguendo linee oblique e traiettorie mutevoli.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito

Programma Transit 2018

▲ FUORI TRANSIT PREVIEW ▲

Giovedì 24 maggio, dalle 21 alle 23

►c/o Teatro Camploy, Via Cantarane 32, 37129 Verona, Italy

in collaborazione con Are We Human

♪ Ernst Reijseger CELLO SOLO

▲ TRANSIT DAY 1: Surrender to the void ▲

VERONA RISUONA_FORTE

Sabato 26 maggio, dalle 16 alle 02

►c/o Forte San Briccio

In collaborazione con Fotogrammi Fotonici, Officina Fotonica e l’associazione culturale all’Ombra del Forte.

♪

Officina Fotonica e Collettivo artistico Gruppo F sono lieti di presentare “Surrender to the void”, evento collaterale della rassegna artistico musicale Verona Risuona promossa dall’Accademia di Belle Arti di Verona, Conservatorio dell’Abaco di Verona, Università di Musica e Teatro di Goteborg.

SURRENDER TO THE VOID

VeronaRisuona_Forte [ 2018 ]

“Lay down all thoughts, surrender to the void,

It is shining, it is shining”.

Tomorrow never knows – The Beatles

Surrender to the void è abbandonarsi al vuoto della razionalità e lasciarsi fluire. Immergersi in una forma, vibrare dentro un suono, splendere dentro un colore. Perdersi nella danza delle metamorfosi, nelle ibridazioni.

Surrender to the void è un percorso espositivo unico che coinvolge giovani artisti provenienti dall’Accademia di Belle Arti di Verona, dalla Scuola di Mosaico del Friuli di Spilimbergo, ma anche appassionati creativi che trovano nelle suggestive stanze di Forte San Briccio la possibilità di esprimersi e di comunicare la propria visione.



apertura ore 17.00

termine musica ore 03.00

chiusura ore 04.00

Forte San Briccio (Lavagno, Verona)

INGRESSO AD OFFERTA LIBERA



CONCERTI E DJSET [ line up ]

PIAZZA D’ARMI

21.30 Immersiva [ alternative rock ]

22.30 Electric Circus [ psichedelic jazz ]

23.30 Wide Blue [ trip-hop ]

00.30 Audio Chemicals [ acid techno ]

1.30 Dj Cum [ bass music ]



BAR

19.30 Ropes of Sand [ rock folk ]

20.30 Free jam session

00:00 Dj Vesus [ vintage techno ]

01.00 IU [ psichedelic techno ]

02.00 Teo e Gatto [ psytrance ]



CHILL ZONE

18.30 Elio [ chill hip hop ]

A seguire: Underwood [ chill vibes ]



ESPOSIZIONI ARTISTICHE [ pittura e scultura ]

Alessia Valloncini, Marta Goglio, Maria Tezza, Matteo Trentin, Filippo Montedoro, Ilenia Morelli, Romina Cemin, Francesco Bernabè, Nicola Oliboni, Elia Bisagni, Filippo Giullari, Simone Toniolo, Silvia Daducci, Lionello Matteucci, Denis Abazi, Scuola mosaicisti del Friuli, Anna Dietzel, Filea de Marchi, Francesco Marani, Ortensia Benussi, Martino Zulian.



INSTALLAZIONI

Elisa Rizzioli, Sara Minighin, Viviana Mora Stromegher, Sofia Borelli, Lisa Maculan, Raffaello Milani, Anna Ulivi, Martina Franchini, Chiara Zuanazzi, Simone Toniolo, Andrea Bonetti, Flavio Masiero.



PERFORMANCE (a partire dalle 21.30)

Gruppo Contactiamoci, Enzo Gentile, Marjolaine Uscotti, Anna Cancarini, Bruno Lovato, Bianca Leahu, LeFave e il gruppo del corso di teatro e di arte pratica.

Si ringraziano per il contributo e la collaborazione l’associazione culturale all’Ombra del Forte e l’associazione San Briccio in Festa (s.b.i.f.)

Forte San Briccio

Via della Liberazione, San Briccio di Lavagno (Verona)



Come arrivare: http://www.fortesanbriccio.vr.it/come-arrivare/



Linea 120 ATV – https://m.atv.verona.it/#/routes

Mostre e installazioni da parte del collettivo degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Verona.

▲ TRANSIT DAY 2: Music/spirituality ▲

Martedì 29 Maggio, dalle 19:30 alle 21:00

►c/o Seminario Vescovile di Verona,

♪ Dedica ad Arvo Pärt “Für Alina” extended version



▲ TRANSIT DAY 3: Urban invasion ▲

EventoFB_Territori_Veronetta (2)

Mercoledí 30 Maggio, dalle ore 18 alle 24

♪ Veronetta Risuona

►c/o Veronetta

Per il quarto anno consecutivo cerchiamo di transitare nel nostro quartiere preferito #VERONETTA, durante Verona Risuona// TRANSIT_la vita è in flusso_VERONARISUONA2018. Verona risuona è un festival democratico, dove non si ha paura di sperimentare o di dire ciò che si pensa tramite l’arte per paura di un giudizio o di non portare abbastanza gente nel tal locale…

Vuole essere un momento di libertà d’espressione al di fuori delle gallerie e dei teatri. Vogliamo raggiungere tutti, essere presenti in strada, perderci tra le sonorità ancestrali, diventare un unico coro.



dalle 18:00 alle 20:00 Lo Spazio ♫ esposizioni and more

dalle 18:00 alle 20:00 Libre Verona ♫ ADULARIA (arpa/flauto) musica tra i libri.

dalle 18:00 Quasi Fotografo esposizioni/mostre

dalle 18:00 Isolo17 Gallery mostra Le muse e la pittrice

dalle 19:00 Giardini di palazzo bocca trezza, progetto “Ero pelle d’Albero” di Alice Rovetti

dalle 19:00 Rocket Radio ♫ installazione “Replacement of endless tape” di Bruno Vanessi

ore 19:30 Giardini di Palazzo Bocca Trezza ♫ Associazione Dhāranā Performance di danza Indiana: il mito come mappa di suoni

dalle ore 19:30 in poi Lo Speziale locanda Verona ♫ Stregoni, small version, un momento d’ incontro con due dei ragazzi che fanno parte di questo meraviglioso network, a tu per tu con loro, transitate nelle loro storie.

dalle 19:30 Dolciaria Cantonucci ♫ @2 OL’ Spittin’ MEN Gabriele “Gabrizio” Giuliani-Sebastiano “Seba” Tognella



dalle ore 20:00 Zazie Verona ♫

ore 20:30 Giardini di Palazzo Bocca Trezza ♫ performance di Anna Thunström e Josefine Chiacchiero (Svezia) “Like the dying swans”A performance about grief and pain. About expressing what we feel. About letting go and finding rebirth. Reniassance is rebirth.

dalle ore 20:30 albacaro ♫ SABBIONI&SPERI sperimentazio Jazz



dalle 21:00 Rocket Radio ♫ Native live

ore 21:30 Deposito A ♫ LITE ORCHESTRA live painting di Corinna Ferrarese

ore 21:30 Pedrotti ♫ Soul Time// Down With This // Soul Party / Wasting machine selecta Cate&Blafu ai piatti portano DWT in città (R&B, soul, funk, disco, boogie) esposizione di Giacomo Trivellini



ore 22:00 Malacarne Barassociazione ♫ Zubami presenta “World live scores”

ore 22:00 Osteria Ai Preti ♫ The Hot Teapots

ore 22:30 Circolo Arci Cañara ♫ #SiliconVeronica https://sergiozacco.wixsite.com/siliconveronicamusic

Programma completo

Evento Facebook



▲ TRANSIT DAY 4: A Strange kind of party ▲

Giovedì 31 Maggio, dalle ore 19:30 alle 24

►c/o Birrificio Mastro Matto, Via Silvestrini, 18,

♪VRIO Orchestra 2018, Orchestra d’Improvvisazione musicale

(conduction: Staffan Mossenmark) //

♪ Jennifer Manzo

°° riunione festaiola di tutti gli artisti di verona risuona°°