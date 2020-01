A Verona arriva il "Primo raduno hippy"

Renato dei Kings chiama a raccolta gli amici musicisti per il Primo raduno hippy venerdì 31 gennaio dalle 20 al ristorante Al Calmiere in piazza San Zeno. I primi a rispondere all’appello sono Marco Attard, voce dei Tornados e della Rugantino band, reduce dal successo del Capodanno all’Olympia di Parigi. Roberto Genovesi, cantante storico delle Ombre e degli White Shadows con alle spalle tre album, di cui due usciti con L’Arena. Il poeta Alverio Merlo, da qualcuno definito il nuovo Berto Barbarani. I cantanti Susanna Verzin dei Blue Sky e Andrea Gotti dei Dragon Fly ed altri ospiti a sorpresa.

«Abbiamo cercato di ricreare l’atmosfera che si viveva in quegli anni magici, fatti di balli lenti con luci basse, psichedelia fiori e costumi multicolori», spiega il promoter Giò Zampieri, che invita i partecipanti «a indossare un abbigliamento che ricordi i figli dei fiori, o a dipingersi la pelle e acconciarsi i capelli come si usava dal 1968».

«E che c’entra Renato dei Kings con il flower power?», si chiederà qualcuno. In effetti, l’ex cantante dei Misfits e dei Kings proviene dal rock’n’roll degli anni Cinquanta e fu soppiantato proprio dalla cultura hippy che imparò ad apprezzare più tardi. Come Bobby Solo, anche la nostra icona beat cantava San Francisco e fu il primo a Verona ad esibirsi in pubblico con capelli lunghi fino alle spalle, indossando tuniche, o a petto nudo, guidando una Chevrolet Impala nera d’epoca. Fu una vera e propria star locale e per un solo biennio anche nazionale.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Per prenotare, tel. 348 6621113 o 045 8030765.