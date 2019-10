Birra, specialità bavaresi, luna park e tanta musica per il "Verona Oktoberfest"

È in arrivo in via Giovanni Ongaro a Verona la nuova edizione del "Verona Oktoberfest".

Appuntamento dal 30 ottobre al 3 novembre 2019.

Tensostruttura riscaldata addobbata in stile bavarese⁠

Servizio al tavolo (consigliata la prenotazione)⁠

Piatti tipici Oktoberfest⁠

Musica e spettacoli dal vivo⁠

Luna Park esterno⁠

Freschissima birra Oktoberfest servita in boccali rigorosamente in vetro⁠

Area bimbi interna⁠

Biergarten esterno⁠⁠

Informazioni, contatti e prenotazioni

Web: www.veronabierfest.it

- Evento Facebook⁠

⁠