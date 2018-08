Verona, non solo Giulietta: ciclo di visite guidate alla scoperta di "inaspettate bellezze"

Nell’ambito del progetto Hub del Management Culturale, Fondazione Discanto, in collaborazione con l’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, è lieta di presentare un evento speciale: un ciclo di visite guidate da settembre a dicembre 2018, alla scoperta delle “inaspettate bellezze” custodite nel magnifico Palazzo Erbisti.

Con tale iniziativa, Fondazione Discanto intende valorizzare e far conoscere al grande pubblico opere di straordinaria bellezza che manifestano l’ingegno, soddisfano la curiosità e, allo stesso tempo, trasmettono conoscenza letteraria e scientifica. Opere ancora inesplorate e ignote ai più! Un patrimonio che non può restare celato!

Nell’Accademia, i visitatori avranno l’occasione di ammirare la bellezza di affreschi restituiti al loro passato splendore; di rievocare la storia racchiusa tra le mura del Palazzo; di apprezzare l’inestimabile valore di un archivio senza tempo; di osservare reperti unici, tra i quali un’inedita lettera di Charles Darwin e il primo orologio a pile al mondo firmato Zamboni-Camerlengo. Un’invenzione, quest’ultima, che inaugurò un’età pionieristica nella creazione di orologi autonomi attivati da pile e che fu importantissima per Verona, da allora elevata a privilegiato centro di produzione.



I tour guidati si svolgeranno da settembre a dicembre 2018 alle ore 16.00 e alle ore 17.00. Il primo appuntamento sarà sabato 29 settembre, presso l'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere, in Via Leoncino 6 (VR). Al termine dei turni di visita previsti, cioè alle ore 17:00 e alle ore 18:00, sarà offerto ai visitatori un aperitivo con degustazione preparati per l’occasione da Cantina Ca’ del Sette e da Gastronomia Scapin.

Per partecipare, la prenotazione è obbligatoria. Il costo del singolo biglietto, comprensivo di visita guidata e aperitivo, è pari a 15,00 euro. I posti sono limitati!



Per informazioni e prenotazioni

Fondazione Discanto

segreteria@fondazionediscanto.it

045 8538071 / 349 6862598

www.fondazionediscanto.it

www.facebook.com/fondazionediscanto