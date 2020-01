A Verona il meglio del modellismo con la fiera "Model Expo Italy"

È in programma sabato 7 e domenica 8 marzo 2020 la 16^ edizione di ModelExpoItaly, la più importante manifestazione a livello nazionale dedicata al modellismo statico, dinamico e al gioco. ModelExpoItaly con un calendario di oltre 200 eventi, tra laboratori interattivi e spettacoli, 450 espositori tra aziende ed associazioni e 7 aree tematiche, è un appuntamento fisso nell’agenda degli appassionati del settore.

L’evento è una vetrina di successo per espositori ed associazioni che a Verona si trovano di fronte ad un pubblico di oltre 70.000 visitatori in due soli giorni. Play District, un grande evento di intrattenimento per il pubblico con spettacoli, gare, concorsi, improntati al mondo comics, games e cosplayer. Si conferma un’area di successo la Brick Arena CLV - LEGO User Group, dedicata al mondo delle costruzioni e dei mattoncini LEGO, che cresce in termini di spazio per offrire al visitatore aree interattive e plastici sempre più spettacolari.

Accanto queste due aree consolidate, nel 2020 ModelExpoItaly lancia una sezione dedicata agli e-Sports, ovvero gli electronic sports, fenomeno di massa e business in forte espansione che simboleggia le competizioni di videogiochi a livello professionistico.

Informazioni e contatti

Web: http://www.modelexpoitaly.it

Evento Facebook