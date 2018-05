Verona - Milan 5 a 3: sul palco del Cohen il raccontro della "fatal Verona" con Diego Alverà

Domenica 3 giugno 2018, alle 19, al Cohen Pub di Verona, Diego Alverà salirà sul palco per raccontare uno dei grandi miracoli sportivi della storia del calcio, quel “Verona - Milan 5 a 3” che iniziò la leggenda della fatal Verona.

L’appuntamento, in collaborazione con Pensiero Visibile e Osteria Futurista, sarà l’occasione per assistere dal vivo alle abilità di storytelling dell’autore veronese, già protagonista di racconti epici sui grandi della musica. La storia parte in un'assolata domenica, allo stadio Bentegodi, dove un bambino assiste alla partita di chiusura del campionato italiano di serie A, mentre le sorti del mondo sembrano rovesciarsi.

Si intrecciano così fili che rimandano ad anni in cui il calcio era giocato e ciò che accadeva in campo si faceva specchio e metafora di ben altre vittorie e sconfitte, nella vita come nel più ampio scenario della società e della storia. L’ingresso alla serata prevede un costo di 10 euro compresa la consumazione.