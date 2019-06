Torna il "Verona meat", carne alla brace con la griglia più grande della città

Torna anche quest’anno il 22 e 23 giugno l’atteso appuntamento per gli appassionati di carne cotta alla brace "Il Verona Meat 2019". Nella stupenda cornice storica di Porta Palio due giorni dedicati alla cottura della carne alla brace sulla griglia più grande di Verona, la "Luciana".

L’idea è molto semplice e nasce spontaneamente durante una cena invernale fra amici nel 2017. L’obiettivo è quello di riunire attorno ad un fuoco le esperienze di alcuni chef e di imprenditori veronesi che operano nella ristorazione di qualità.

Non la solita “sagra” di paese ma uno stimolante percorso che parte dalla cottura ancestrale di carni etiche e sostenibili selezionate da Carlo Alberto Menini e messe al fuoco da un gruppo di giovani chef rampanti, passando attraverso i piatti vegetariani a cura del Rifugio Orto Botanico Montebaldo, per arrivare ai vini di piccoli produttori artigiani europei selezionati da Luca Ghiotto di Soavino ed alle birre della Premiata Fabbrica Birra Perugia.



VERONA MEAT 2019

INGRESSO LIBERO

TESSERA CIBO: 4 PIATTI / 20€

TESSERA DRINK: 20€

Special guest "LA LUCIANA" la GRIGLIA più grande di Verona!

At the grill: Il Mello - Alessandro Tannoia - Diego Rossi - Alessio Bonetti - Michael Silhavì - Giuseppe Zen - Roberto Rambaldo - Giacomo Sacchetto - Marco Pidhi Marini - Francesco Baldissarutti - Federico Zonta - Alberto Mori



Beverages: Soavino



Bread: Artebio



Meat: Macelleria Carlo Alberto



EVO oil: Azienda agricola Cordioli



PLUS - OPZIONE VEGETARIANA!

Rifugio Orto Botanico MonteBaldo



