Di corsa tra i più bei luoghi della città con la "Verona Marathon"

Sabato 16 e domenica 17 novembre si svolge la "Verona Marathon 2019" con un percorso veloce e variegato che attraversa i punti più spettacolari della città: partenza e arrivo in Piazza Bra. Vedi le modifiche alla viabilità e le indicazioni della Polizia Locale quartiere per quartiere.

Sono previsti tre percorsi:

La quota d'iscrizione comprende:

zaino ufficiale Joma

medaglia

assistenza medica

assicurazione

cronometraggio

ristori e spugnaggi

docce e spogliatoio

servizio pacemaker

diploma di partecipazione

deposito indumenti personali

City Sightseeing Run: sabato16 Novembre

Un’ottima occasione per tutti gli iscritti per fare un warm-up in previsione della domenica, ricevere qualche consiglio, conoscere tanti altri partecipanti e nel contempo visitare con relativa calma il centro storico di Verona.

Ritrovo ore 10, partenza alle ore 10.30 dal Veronamarathon Hub di Circonvallazione Maroncelli, 7. Partecipanti sono tutti coloro, italiani o stranieri, che magari già dal venerdì sera si trovano in città. Evento gratuito e riservato agli iscritti ad una delle gare e con qualsiasi ritmo di corsa di ognuno.

CorriBrà

L’organismo provinciale per lo Sport a Scuola, con la collaborazione della FIDAL e dell’Amministrazione Comunale di Verona – Assessorato allo Sport, organizza la 20a edizione della consueta corsa per classi rivolta agli studenti delle scuole secondarie di 1° grado. Evento in programma sabato 16 novembre in Piazza Bra con ritrovo alle ore 9.00 e logistica pre e post gara nel loggiato della Gran Guardia.

Green Marathon: la Verona Marathon ha un occhio di riguardo anche all’ambiente

Progetto "Ladies Running – Smile, Be Cool, Be Marathoner" – È il progetto di Verona Marathon che vuole portare quante più donne possibili a correre. Donne con tanto entusiasmo, determinazione e una buona dose di follia. Sono 16 le coraggiose protagoniste selezionate tra più di 100 candidate. Dimostrano come tutte le donne possono diventare delle vere runner e conquistare un traguardo, che sia da 42 o 21km poco importa, nello sport come nella vita.

Informazioni e contatti

