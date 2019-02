La festa di San Valentino a Verona sulla Torre dei Lamberti con un brindisi speciale

Giovedì 14 febbraio tutti gli innamorati potranno ammirare il cuore del Verona in love dall’alto gustando un romantico aperitivo sulla terrazza panoramica della Torre dei Lamberti. L’evento sarà suddiviso in due turni con un limite di 30 persone per turno: il primo sarà dalle 18:30 alle 19:15, il secondo dalle 19:15 alle 20:00.

Il costo del biglietto è di 25€ a coppia e comprende:

ingresso alla Torre dei Lamberti

aperitivo con stuzzichini

Il biglietto sarà acquistabile direttamente alla biglietteria della Torre dei Lamberti il giorno dell’evento. Per i bambini fino ai 14 anni non compiuti l’ingresso all’evento è gratuito.

Modalità di prenotazione e partecipazione

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata tramite mail all’indirizzo eventi@torredeilamberti.it entro il giorno 11 febbraio 2019 indicando il proprio nome e cognome, il numero dei posti da riservare e l’orario di salita. È prevista la possibilità di permanenza sulla Terrazza della Torre per un massimo di 45 minuti. Raccomandiamo pertanto il rispetto della puntualità per garantire l’accesso concordato. La prenotazione si intenderà valida solo al ricevimento di una conferma da parte dello staff dell’organizzazione.

Lista d’attesa

In caso di sold out sarà possibile iscriversi alla lista d’attesa inviando all’indirizzo eventi@torredeilamberti.it una mail dove dovranno essere indicati il proprio nome e cognome, il numero di posti da riservare e la propria preferenza sull’orario di salita. Lo staff dell’organizzazione provvederà a comunicarvi la vostra priorità e a ricontattarvi al vostro indirizzo mail qualora ci fossero dei posti disponibili. Saranno prese in considerazione solo le richieste pervenute con la modalità sopraindicata.

Si informa che in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, l’organizzazione si riserva la facoltà di non dar seguito all’iniziativa, dandone comunque puntuale comunicazione preventiva tramite i propri canali. In caso di piogge forti e/o temporali l’evento sarà annullato per motivi di sicurezza.

(fonte web - Torre dei Lamberti)