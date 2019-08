Gli umani e la complessità delle relazioni: è il "Verona international film festival"

Torna anche quest’anno al Multisala Rivoli il “Verona International Film Festival”: festival di cinema internazionale e contemporaneo che seleziona lungometraggi e cortometraggi le cui tematiche ruotano attorno alla varietà delle relazioni che si possono creare tra le persone.

Le proiezioni avranno luogo il 10-11-12 settembre, dalle ore 19.30 alle 21.30. L'entrata è libera!

I film selezionati sono in lingua originale con sottotitoli in inglese.

Il programma

MARTEDì 10 SETTEMBRE

- "Positive" di Hadi Moussally

Francia; durata: 00:01:30

- "Temptation" di Ivan Arkhipov

Russia; durata: 00:05:23

- "Driving Ms. Saudi" di Walid Chaya

U.S.A.; durata: 00:02:00

- "L’affitto" di Antonio Miorin

Italia; durata: 00:07:06

- "Your Eyes, Will I Ever" di Félicien Colmet Daâge

Francia; durata: 00:04:22

- "023_GRETA_S" di Annika Birgel

Germania; durata: 00:11:59

- "Deternity" di Mersolis Schöne e Evi Jägle

Austria; durata: 00:02:45

- "The Prince of Ostia Bronx" di Raffaele Passerini

Italia; durata: 01:15:00

MERCOLEDì 11 SETTEMBRE

- “Waiting for Jupiter“ di Agathe Riedinger

Francia; durata: 00:01:30

- “Carro“ di Gustavo Rosa

U.S.A.; durata: 00:12:00

- "The Bridge" di Adriano Davi

Italia; durata: 00:17:59

- "First Kiss" di Ali Aschman

Regno Unito; durata: 00:01:52

- "Risorse umane" di Giovanni Conte

Italia; durata: 00:07:00

- "Fake News" di Dimitris Katsimiris

Grecia; durata: 00:15:00

- "The Bibcocks’s Incursion" di Alvin Joo

U.S.A.; durata: 00:05:45

- "(s)words" di Federico Di Corato

Italia; durata: 00:30:00

GIOVEDì 12 SETTEMBRE

- "Interrogation" di Ivo Krankowski

Regno Unito; durata: 00:01:08

- "Another Day" di Simone Saponieri

Italia; durata: 00:15:00

- "Partner in life but not a wife" di Elie Gardner

U.S.A.; durata: 00:09:34

- "Dance Studio" di Yuan Lingxi

U.S.A.; durata: 00:01:00

- "REM" di Francesco Malandrino e Saverio Corriero

Italia; durata: 00:03:13

- "2nd class" di Jimmy Olsson

Svezia; durata: 00:13:45

- "Neighbors" di Tomislav Zaja

Croazia; durata: 01:13:36

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni consultare il sito: www.veronafilmfestival.org

Per riservare I biglietti gratuiti scrivere a: info@veronafilmfestival.com