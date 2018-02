Verona in Love: se ami qualcuno portalo in un Museo (a tariffa ridotta!)

In occasione di Verona in Love – Dolcemente in Love 2018, che si svolge dal 14 al 18 febbraio 2018, sarà possibile visitare tutti i siti del sistema dei Musei Civici con ingresso a tariffa ridotta. Sono inoltre in programma le seguenti visite guidate gratuite:

MUSEO DEGLI AFFRESCHI ALLA TOMBA DI GIULIETTA

“Tanto lei è bella, che questa cripta si illumina a festa” “Her Beauty Gives This Crypt a Happy Precence, Full of Light” Visita guidata in Museo, per adulti. Senza prenotazione. Giorni: 14, 17 e 18 febbraio Orario: dalle ore 16 alle 18, con partenza ogni 20 minuti (ultimo giro ore 17,40). In italiano e in inglese

MUSEO DI CASTELVECCHIO

“T’amo senza sapere come, né quando, né da dove” Visita guidata in Museo, per adulti. Prenotazione obbligatoria. Giorni: 17 febbraio Orario: ore 11. Durata: 1 ora.

MUSEO DI STORIA NATURALE

"Nascere piccoli piccoli" Visita guidata in Museo, per adulti. Prenotazione obbligatoria. Giorni: 17 febbraio Orario: ore 16. Durata: 1 ora.

MUSEO LAPIDARIO MAFFEIANO

“Che sia un amore per sempre? Parole dal cuore di roccia” Visita guidata in Museo, per adulti. Prenotazione obbligatoria. Giorni: Domenica 18 febbraio Orario: ore 11. Durata: 1 ora.

MUSEO ARCHEOLOGICO AL TEATRO ROMANO

“La Donna nell’antica Roma: le profondità del suo cuore tra famiglia e passioni celate” Visita guidata in Museo, per adulti. Prenotazione obbligatoria. Giorni: Domenica 18 febbraio Orario: ore 16. Durata: 1 ora.

UN'ALTRA FANTASTICA INIZIATIVA

“I segreti di Romeo e Giulietta” - Caccia al Tesoro Verona in Love 2018 Un gioco urbano alla scoperta dei luoghi della storia di Shakespeare e del mondo di leggende, tradizioni, aneddoti e racconti che si sono sviluppati attorno alla storia d'amore più famosa del mondo Rinfresco al termine della Caccia al Tesoro offerto dalla Trattoria Al Bersagliere (Via Dietro Pallone 1, 37121 Verona; tel.045 800 4824). Sabato 17 Febbraio 2018 dalle ore 16 alle ore 19 Ritrovo: Cortile Mercato Vecchio ore 16 Conclusione: Tomba di Giulietta Prezzo a persona: 12 euro (IVA inclusa)

Informazioni: biglietti disponibili sul sito www.playthecity.it

Per informazioni e prenotazioni

Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona

Lunedi 9.00-13.00/14.00-15.00 Martedì-Venerdì 9.00-13.00/14.00-16.00

tel. 045 8036353 – segreteriadidattica@comune.verona.it

