Per San Valentino durante il Verona in Love "Se ami qualcuno portalo al Museo"

In occasione di Verona in Love - Dolcemente in Love 2019, i musei civici veronesi propongono numerose iniziative. Se ami qualcuno portalo al Museo: dal 9 al 17 febbraio (chiusura settimanale lunedì 11 febbraio) sarà possibile visitare tutti i musei civici di Veroa con un biglietto speciale: paghi 1 entri in 2.

Mostre in corso:

Galleria d'Arte Moderna: L'amore materno alle origini della pittura moderna da Previati a Boccioni

Museo di Castelvecchio – Sala Boggian Bottega Scuola Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630

Museo Archeologico al Teatro Romano: Bellezza e cura del corpo nell'antichità

Museo di Storia Naturale: Amori e farfalle.

Dal 11 al 14 febbraio

Torre dei Lamberti : prezzo speciale 8,00 € per 2 persone (con il biglietto si può visitare anche la Galleria d'Arte Moderna)

prezzo speciale 8,00 € per 2 persone (con il biglietto si può visitare anche la Galleria d'Arte Moderna) Funicolare di Castel San Pietro: prezzo speciale 3,00 € per 2 persone

(I due siti saranno aperti fino alle ore 20.30. la Galleria chiuderà alle ore 18)

Dal 12 al 17 febbraio sarà possibile partecipare alle visite guidate organizzate dall'associazione Juliet and Co.

Tutti i giorni:

ore 12,30 Piazza Erbe. Fontana di Madonna Verona

Shakespeare in Verona. Letters to Juliet.

Costo a persona 15 €/pax 20€/coppia. In italiano. In english

Prenotazione obbligatoria fino ad 1 ora prima

Per info e prenotazioni www.julietandco.com julietandco@hotmail.com |(+39) 347.034.37.55

È inoltre possibile prenotare: Verona, un sogno d'amore Guida in esclusiva, a disposizione della singola coppia, orario da definire: è previsto un rilassante break con cioccolata calda ed un e-book ricordo che vi sarà inviato via email Prezzo: 100€/coppia partenza da Castelvecchio (sul ponte levatoio all'entrata)Durata: 1.45h orario e lingua a scelta del cliente.

Per info e prenotazioni www.julietandco.com julietandco@hotmail.com |(+39) 347.034.37.55 .

Sabato 9 febbraio 2019

ore 11.00, Piazza Bra: inaugurazione ufficiale di Verona in Love 2019

ore 17: visite guidate gratuite in tutti i Musei civici comprese nel biglietto.d'ingresso.

Domenica 10 febbraio 2019

ore 11 Galleria d'Arte Moderna Achille Forti Palazzo della Ragione visita guidata per adulti alla mostra “ L'amore materno alle origini della pittura moderna da Previati a Boccioni”: Senza prenotazione, attività compresa nel costo del biglietto

visita guidata per adulti alla mostra “ Senza prenotazione, attività compresa nel costo del biglietto ore 16: Galleria d'Arte Moderna Achille Forti Palazzo della Ragione

ARTBAG. Alla scoperta del colore

Visita guidata per adulti e bambini. Un percorso tra le opere della collezione, con giochi e racconti seguito dalla rielaborazione in libertà con i materiali di ArtBag, lo zainetto contenente divertenti giochi didattici.

Senza prenotazione, attività compresa nel costo del biglietto.

ore 17: visite guidate gratuite in tutti i Musei civici comprese nel biglietto.d'ingresso

Martedì 12 febbraio 2019

ore 21 Teatro Ristori (via Teatro Ristori, 7)

Inaugurazione Festival Schermi d'Amore a invito (gli inviti sono a disposizione da 4 febbraio 2019 presso: ufficio Verona Film Festival, Teatro Ristori, ufficio Audiovisivi - Biblioteca Civica, Box Office info www schermidamore.it tel 045 8005348))

ore 21.00 Carmen (1933) di Lotte Reininger Invention of Love (2010)di Andrey Shushkov , The Phantom of the Opera (1925) di Rupert Julian con accompagnamento musicale dal vivo.

I film sono presentati in versione originale con sottotitoli in italiano

Mercoledì 13 febbraio 2019

ore 18 La Feltrinelli Libri e Musica (via Quattro Spade, 2)

Canzoni per cuori infranti e... non solo a cura di La Feltrinelli Libri e Musica

Incontro con Stefania Carini autrice del libro “Ogni canzone mi parla di te. Come aggiustare cuori infranti cantando” (Sperling & Kupfer).Interviene Silvia Allegri.

Giovedì 14 febbraio

ore 17,30Galleria D'Arte Moderna Achille Forti – Palazzo della Ragione

La cura degli Angeli presentato dall'associazione La Cura sono io

performance di e con Maria Teresa Ferrari

Letture Sandra Ceriani, Musica per arpa Cecilia Soffiati

La performance sarà preceduta dalla visita guidata alla mostra L'amore materno. Alle origini della pittura moderna da Previati a Boccioni

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni a segreteria@lacurasonoio.it cell. 329 0140241

Fino ad esaurimento posti disponibili

Dalle ore 18 alle 19.30 Funicolare (via Santo Stefano 6)

Aperinfun aperitivi alla Funicolare, a cura di Agec

su prenotazione a eventi@funicolarediverona.it

biglietto: 25 € a coppia e 12,50 € se singolo

Dalle ore 18.30 alle 20 Torre dei Lamberti

Aperintorre aperitivi alla Torre dei Lamberti, a cura di Agec

su prenotazione a eventi@torredeilamberti.it

biglietto: 25 € a coppia e 12,50 € se singolo

Doppio turno in Torre, dalle 18.30 alle 19.15 e dalle 19.15 alle 20.

(chiusura accesso alla Torre dei Lamberti, per i non iscritti agli aperitivi, alle ore 18.00)

Venerdì 15 febbraio

ore 18: Casa di Giulietta (Via Cappello)

Cara Giulietta, premio alle lettere più belle a cura di Club di Giulietta

Con le letture di Giulia Cailotto, Milena Lonardoni e Cecilia Sartori, un omaggio allo straordinario fenomeno delle lettere a Giulietta. L’accompagnamento musicale è con gli allievi diAloud:Miriam Barbaro, Pietro Franzosi, Davide Rosa e Brandon Finezzo.

Le vincitrici riceveranno il profumoRosso Verona e la scultura di Piera Legnaghi. Presentano Marco Ongaro e Giovanna Tamassia.

Ingresso libero –info@julietclub.com

ore 21 e 21.30 Criptoportico di Corte Sgarzerie,

Metamorfosi, MetaOvidio, MetaShakespeare

Performance in lettura e spettacolo a cura dell'associazione Archeonaute

di Andrea de Manincor con Sabrina Modenini e Andrea de Manincor

Da Piramo e Tisbe di Ovidio nelle Metamorfosi, si arriverà alla lettura comica che Shakespeare ne fa nel suo “Sogno di una notte di mezza estate”. Una sorta di nemesi, di autocensura ironica della famosissima storia di Romeo e Giulietta.

Ingresso libero, con prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: archeonaute@gmail.com; tel.: 3477696088, 3472213090.

Dalle ore 14 alle 24 Teatro Ristori (via Teatro Ristori, 7) proiezioni del festival Schermi d'Amore (per info www.schermidamore.it, tel 045 8005348)

Sabato 16 febbraio

ore 9.30 Scalinata del Palazzo della Gran Guardia.

La leggenda di Romeo e Giulietta - Visita guidata interattiva a Verona a cura di Play the City in collaborazione con Assoguide Verona.

A metà strada tra realtà, storia e fantasia, vivrete un racconto unico: quello della nascita della storia di Romeo e Giulietta nella città dell’amore. Tra leggende, indovinelli, giochi e indizi, forse scopriremo un finale diverso.

Prenotazione obbligatoria con iscrizione sul sito www.playthecity.it.

Durata: circa due ore e mezza.

Prezzo:– 20,00 € a persona; 30,00 € la coppia, inclusa dolce sorpresa finale.

Ore 10 piazza Bra davanti Statua di Vittorio Emanuele II

Caffè con il bacio di Giulietta: Visita guidata Associazione Guide Center Verona

Una passeggiata alla scoperta della città dell’amore con un dolce intervallo per gustare una prelibatezza simbolo di Verona. Durata 2 h.

Su prenotazione (fino alle ore 9.00 del giorno stesso)costo 13€/pax – coppia 24€

Per info e prenotazioni: tel. 045 595047 info@guideverona.com SMS e WhatsApp 345 1275164.

Ore 11 Biblioteca Civica: Sala Farinati, cerimonia di premiazione del concorso di poesia “La carezza di un verso” - Fidas

Il tema proposto per l'edizione di quest'anno è basato sul proverbio irlandese: "Un buon amico è come un quadrifoglio; difficile da trovare e fortunato chi lo trova."

ore 11, 12, 14, 15 e 16 Tomba di Giulietta al Museo degli Affreschi

Un invito da Giulietta e Romeo

I segreti della Tomba di Giulietta, visita speciale a cura di Ettore Napione (ore 11, 12, 13, 14,15,16) e Live performance “Il bacio di Romeo e Giulietta” e “L'incontro al balcone” pillole di teatro, a cura di Casa Shakespeare. (ore11.30, 12.30, 14.30, 15,30 e 16.30 - Senza prenotazione compreso nel biglietto d'ingresso al museo).

ore 11,30 e 16 Biblioteca Capitolare, Piazza Duomo, 19

Visita guidata alla Biblioteca dove è allestita una mostra dedicata all'Amore con esposizione di alcuni dei codici conservati nella Biblioteca. In collaborazione con Fondazione Disincanto (10 € a persona) Visita Biblioteca dalle ore 10.30 alle 11.30 e dalle 12.30 alle 15.00 (ingresso 5,00 €).

info 388 578902 info@capitolareverona.it

ore 15,30 Piazza Erbe Fontana Madonna Verona - ll mistero degli amanti visita guidata Associazione Guide Center Verona. La Verona che non ti aspetti, tra leggende amorose e avventure galanti. Durata circa 2 ore. Su prenotazione (fino alle ore 14.00 del giorno stesso)costo 12€/pax – coppia 20€

Per info e prenotazioni: tel. 045 595047 info@guideverona.com SMS e WhatsApp 345 1275164

ore 17: visite guidate gratuite in tutti i Musei civici comprese nel biglietto.d'ingresso

in tutti i Musei civici comprese nel biglietto.d'ingresso Ore 19, 20, 21 e 22 Museo di Storia Naturale: Amori e Farfalle. L'attrice Giulia Cailotto leggerà alcuni brani del diario di Margaret Fountaine, con il commento naturalistico di Leonardo Latella, e l'accompagnamento musicale di Thomas Sinigallia alla fisarmonica.

In collaborazione con Casa Shakespeare.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili (circa 100)

ore 21 e 21.30 Villa Romana di Valdonega - Metamorfosi, MetaOvidio, MetaShakespeare.

Performance in lettura e spettacolo a cura dell'associazione Archeonaute di Andrea de Manincor con Sabrina Modenini e Andrea de Manincor.

Da Piramo e Tisbe di Ovidio nelle Metamorfosi, si arriverà alla lettura comica che Shakespeare ne fa nel suo “Sogno di una notte di mezza estate”. Una sorta di nemesi, di autocensura ironica della famosissima storia di Romeo e Giulietta.

Ingresso libero, con prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: archeonaute@gmail.com; tel.: 3477696088, 3472213090.

Dalle ore 14 alle 24 Teatro Ristori (via Teatro Ristori, 7), proiezioni del festival Schermi d'Amore (per info www.schermidamore.it, tel 045 8005348).

Domenica 17 febbraio

Ore 10 piazza Bra davanti Statua di Vittorio Emanuele II

Caffè con il bacio di Giulietta: Visita guidata Associazione Guide Center Verona

Una passeggiata alla scoperta della città dell’amore con un dolce intervallo per gustare una prelibatezza simbolo di Verona. Durata 2 h

Su prenotazione (fino alle ore 9.00 del giorno stesso)costo 13€/pax – coppia 24€

Per info e prenotazioni: tel. 045 595047 | info@guideverona.com | SMS e WhatsApp 345 1275164

Ore 11 Galleria d'Arte Moderna Achille Forti Palazzo della Ragione Visita guidata per adulti alla mostra “L'amore materno alle origini della pittura moderna da Previati a Boccioni”: Senza prenotazione, attività compresa nel costo del biglietto ore 11, 12, 14, 15 e 16.

Tomba di Giulietta al Museo degli Affreschi Un invito da Giulietta e Romeo I segreti della Tomba di Giulietta, visita speciale a cura di Ettore Napione (ore 11, 12, 13, 14,15,16) e Live performance “Il bacio di Romeo e Giulietta” e “L'incontro al balcone” pillole di teatro, a cura di Casa Shakespeare.(ore11.30, 12.30, 14.30, 15,30 e 16.30) (Senza prenotazione compreso nel biglietto d'ingresso al museo)

Ore 11 e 15 Biblioteca Capitolare, Piazza Duomo, 19

Visita guidata alla Biblioteca dove è allestita una mostra dedicata all'Amore con esposizione di alcuni dei codici conservati nella Biblioteca. In collaborazione con Fondazione Disincanto

(10 € a persona) Visita Biblioteca dalle ore 10.30 alle 11.30 e dalle 12.30 alle 15.00 (ingresso 5,00 €)

info 388 578902 info@capitolareverona.it

Ore 14.30 scalinata del Palazzo della Gran Guardia.

La leggenda di Romeo e Giulietta - Visita guidata interattiva a Verona

a cura di Play the City in collaborazione con Assoguide Verona

A metà strada tra realtà, storia e fantasia, vivrete un racconto unico: quello della nascita della storia di Romeo e Giulietta nella città dell’amore. Tra leggende, indovinelli, giochi e indizi, forse scopriremo un finale diverso.

Prenotazione obbligatoria con iscrizione sul sito www.playthecity.it

Durata: circa due ore e mezza.

Prezzo:– 20,00 € a persona; 30,00 € la coppia, inclusa dolce sorpresa finale.

ore 15,30 Piazza Erbe Fontana Madonna Verona

ll mistero degli amanti visita guidata Associazione Guide Center Verona

La Verona che non ti aspetti, tra leggende amorose e avventure galanti. Durata circa 2 ore. Su prenotazione (fino alle ore 14.00 del giorno stesso)costo 12€/pax – coppia 20€

Per info e prenotazioni: tel. 045 595047 info@guideverona.com SMS e WhatsApp 345 1275164