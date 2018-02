Se ami qualcuno, portalo a Verona in Love: il programma degli eventi

Verona, città patrimonio dell'UNESCO e da sempre punto di incontro per cultura e tradizioni, si trasforma e si veste di luci, suoni e colori per la festa degli innamorati, San Valentino.. Il centro della città sarà illuminato da centinaia di luci a forma di cuore. Verona celebra l'amore, un sentimento universale.

Più eventi culturali, ospiti di fama nazionale, Ponte Pietra tra le location della manifestazione, sono le principali novità dell’edizione 2018 di Verona in Love- Dolcemente in Love, la tradizionale rassegna di eventi promossa dal Comune in concomitanza con la festa di San Valentino.

Più di cento le iniziative in programma dal 14 al 18 febbraio, che faranno di Verona la capitale indiscussa dell’amore.

Programma iniziative

Grazie alla collaborazione di Agec, dal 14 al 18 febbraio la funicolare che porta a Castel San Pietro prolungherà l’apertura fino alle 20.

Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile visitare tutti i siti del sistema dei Musei Civici con ingresso a tariffa ridotta, ad eccezione di eventuali riduzioni o gratuità per gli aventi diritto. Informazioni: museicivici.comune.verona.it

Visite guidate a tema alla Tomba di Giulietta presso Museo degli Affreschi 'G.B. Cavalcaselle', al Museo Lapidario Maffeiano, al Museo di Storia Naturale, al Museo Archeologico al Teatro Romano, al Museo di Castelvecchio.

Tomba di Giulietta presso il Museo degli Affreschi: “Tanto lei è bella, che questa cripta si illumina a festa”- “Her Beauty Gives This Crypt a Happy Precence, Full of Light”- Visita guidata in Museo, per adulti. Senza prenotazione.Giorni: 14, 17 e 18 febbraio dalle ore 16 alle 18, con partenza ogni 20 minuti (ultimo giro ore 17.40).

Museo di Castelvecchio. L’AMORE PROFANO: “T’amo senza sapere come, né quando, né da dove”- Visita guidata in Museo, per adulti. Prenotazione obbligatoria. Giorni: 17 febbraio ore 11. Durata: 1 ora.

Museo di Storia Naturale: Nascere piccoli piccoli- Visita guidata in Museo, per adulti. Prenotazione obbligatoria.Giorni: 17 febbraio ore 16. Durata: 1 ora.

Museo Lapidario Maffeiano: AMORE TRA MITO E REALTA’: “Che sia un amore per sempre? Parole dal cuore di roccia” - Visita guidata in Museo, per adulti. Prenotazione obbligatoria. Giorni: Domenica 18 febbraio ore 11. Durata: 1 ora.

Museo Archeologico al Teatro Romano: IL GIOCO DELL’AMORE-

“La Donna nell’antica Roma: le profondità del suo cuore tra famiglia e passioni celate”- Visita guidata in Museo, per adulti. Prenotazione obbligatoria. Giorni: Domenica 18 febbraio ore 16. Durata: 1 ora.

Informazioni e prenotazioni visite guidate: Segreteria Didattica Musei Civici, Tel. 045 8036353 , lunedì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 15; da martedì a venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle16; segreteriadidattica@comune. verona.it

2 x 1 Casa di Giulietta e “Van Gogh Alive - The Experience

Dal 14 al 18 febbraio 2018 i possessori di due biglietti di ingresso alla Casa di Giulietta, previa presentazione degli stessi presso la biglietteria della mostra “Van Gogh Alive - The Experience” al Palazzo della Gran Guardia, potranno usufruire della formula 2X1: con l’acquisto di un biglietto di ingresso intero, ne riceveranno uno in omaggio per la mostra (informazioni: www.vangoghverona.it).

Altre iniziative in città

Mostra di cartoline dei primi del Novecento a tema sentimentale: dal 13 al 28 febbraio 2018 - Spazio Filatelia di Verona, via Dietro Teatro Filarmonico 11. Spettacolo teatrale “Romeo and Juliet”, organizzato da Casa Shakespeare: mercoledì 14 Febbraio ore 18.30 - Teatro Satiro Off, Vicolo Satiro 8. Regia di Solimano Pontarollo. Durata: 60 minuti ca.

Lingua: Lo spettacolo è recitato in italiano con interventi in lingua originale.

A fine spettacolo brindisi con gli attori. Biglietti e informazioni :

Casa Shakespeare, info@casashakespeare.it; www.casashakespeare.it

Cell. +39 340 0523801.

Premio “Cara Giulietta” alle lettere più belle: venerdì 16 Febbraio, ore 18

Casa di Giulietta. L’evento clou dedicato alle lettere a Giulietta che a migliaia arrivano da tutto il mondo negli uffici del Club di Giulietta. La giuria, composta dalle “Segretarie di Giulietta” che da anni si occupano di questo straordinario fenomeno epistolare dando una riposta personale a ogni messaggio, ha scelto le tre missive più belle. Christoph Hartwig, M o nica G o mez Delgado e Gisele Fialho Mota arriveranno da Germania, Spagna e Brasile per ricevere venerdì 16 febbraio, nella suggestiva cornice della casa di Giulietta, il premio dedicato alle lettere d’amore. Informazioni: Club di Giulietta www.julietclub.com , info@julietclub.com tel.39 045 533115, cell. 3358259935

Spettacolo teatrale “Mezzanotte per amar”: venerdì 16 Febbraio ore 21Teatro Laboratorio (ex Arsenale).L'ultima produzione del Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio “Mezzanotte per amar”, diretto e interpretato da Isabella Caserta e Francesco Laruffa. Un percorso semiserio sull'amore visto attraverso gli occhi di poeti e scrittori che l'hanno cantato, passeggiando tra passato e presente scanzonatamente qui e là tra poesia, letteratura e teatro con ironiche incursioni musicali. Durata: 60 minuti, prezzo biglietto 10 euro persona con disabilità + accompagnatore 1 euro + 1 euro. Brindisi di benvenuto. Biglietti e Informazioni : 045/8031321 – 346 6319280

info@teatroscientifico.com - www teatroscientifico.com

“La carezza di un verso”- Cerimonia di premiazione dell'ottava edizione

del concorso FIDAS di poesia : sabato 17 Febbraio 2018 ore 11, Sala Farinati della Biblioteca Civica. Un appuntamento che apre i festeggiamenti per i 20 anni di attività di Fidas Verona. Tema delle poesie: "Quando sei triste, un amico ti apre il cuore e vi getta manciate di luce".

In questa edizione sono stati una quarantina i partecipanti al concorso. Due le categorie in gara: la prima, riservata a partecipanti di età inferiore ai 30 anni, la seconda per i poeti con un’età maggiore.Le poesie vincitrici saranno pubblicate sul sito web www.fidasverona.it. L’idea di fondo è che la poesia possa contribuire a sensibilizzare sul tema della donazione del sangue, di cui è sempre alto il bisogno. Informazioni: FIDAS VERONA

Via Polveriera Vecchia, 2 - 37134 Verona Tel. 045 8202990 www.fidasverona.it.

“I segreti di Romeo e Giulietta”- Caccia al Tesoro Verona in Love 2018 Sabato 17 Febbraio 2018 dalle ore 16 alle ore 19, Cortile Mercato Vecchio

“Non c’è mondo per me al di fuori delle mura di Verona: solo purgatorio, tortura, lo stesso inferno. Bandito da qui, è come fossi bandito dal mondo; e l’esilio dal mondo vuol dir morte”. Un gioco urbano alla scoperta dei luoghi della storia di Shakespeare e del mondo di leggende, tradizioni, aneddoti e racconti che si sono sviluppati attorno alla storia d'amore più famosa del mondo.Un evento Play the City organizzato in collaborazione con il Comune di Verona.Rinfresco al termine della Caccia al Tesoro offerto dalla Trattoria Al Bersagliere(Via Dietro Pallone 1, 37121 Verona; tel.045 800 4824).Ritrovo: Cortile Mercato Vecchio ore 16. Conclusione: Tomba di Giulietta

Prezzo a persona: 12 euro. Informazioni : biglietti disponibili sul sito www.playthecity.it

Nell'ambito di Verona in Love, per le vie del centro cittadino si sviluppa la manifestazione Dolcemente in Love, promossa dal Comitato per Verona Confcommercio e Confesercenti: mercatini di prodotti tipici e tradizionali locali, mastri cioccolatai, pasticceri, opere del proprio ingegno, musica, balli, presentazioni di artisti e tanto altro ancora:

Tra le varie iniziative, da segnalare:

Mercoledì 14 febbraio ore 12 in Piazza dei Signori: INAUGURAZIONE della manifestazione con taglio del nastro.A seguire, presentazione dei Mondiali di Scherma Giovani e Cadetti, con Luca Campedelli, presidente Comitato Organizzatore e Valerio Aspromonte, campione olimpico di fioretto a squadre (Londra 2012).

Mercoledì 14 febbraio ore 17.15 – 17.45: Italian Love song - special guest: Michele Zarrillo.

Sabato 17 febbraio dalle 16.30 alle 18 e domenica 18 febbraio dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18, animazione con Prezzemolo, mascotte di Gardaland.

Domenica 18 febbraio: dalle 18 alle 19 , Cartoon Love song Special guest – Cristina D’Avena.

Poste Italiane ha creato un apposito annullo postale dedicato all'evento, disponibile presso l'info point di Piazza dei Signori.

Due cuori a tavola: evento che porta gli innamorati nei ristoranti aderenti all'iniziativa con menu dedicato e piccolo omaggio. L'elenco degli stessi è disponibile sul sito veronainlove.it.

E' stata selezionata, per ogni Circoscrizione, la coppia sposata più anziana, che sarà invitata dai ristoranti aderenti all'iniziativa.

Tutti i giorni della manifestazione

Artigiani a Ponte Pietra: è l'area di esposizione e vendita di prodotti artigianali made in Italy. All'interno del mercatino manufatti artistici, oggetti da regalo a tema e tante piccole sorprese…

Dolcemente in Love - Chocolate & More: I mastri cioccolatai, insieme ai pasticceri si presentano al grande pubblico con il meglio delle produzioni artigianali italiane. Cioccolato, dolci, passione e piccole tentazioni non alimentari sono gli ingredienti che conquisteranno i cuori degli innamorati.

Un angolo dolce nella città degli eterni innamorati, dove trovare un’idea regalo per il proprio partner!

Dolcemente in Love-Mercatino: è l'area di degustazione, esposizione e vendita di prodotti tipici locali, tradizionali e del meglio del made in Italy. All'interno del mercatino manufatti artistici, oggetti da regalo a tema e tante piccole sorprese.

Programma completo e maggiori informazioni sul sito veronainlove.it.