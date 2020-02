La festa dell'amore a San Valentino: il programma dettagliato del "Verona in Love"

In occasione della festa degli innamorati, torna "Verona in Love – Se ami qualcuno portalo a Verona", con quattro giorni di eventi dedicati all’amore. Da giovedì 13 a domenica 16 febbraio 2020, la celebre manifestazione dedicata agli innamorati animerà il centro della città scaligera con concerti, appuntamenti, tour enogastronomici e spettacoli.

Tra i protagonisti di Verona in Love ci sono i Musei Civici con iniziative dedicate alle coppie. Nei giorni della manifestazione sarà possibile entrare in tutti i musei civici pagando in uno, ma entrando in due. In più, i musei offriranno un ricco programma di visite guidate gratuite. Per l’occasione anche la Torre dei Lamberti e la stazione di monte della funicolare saranno illuminate di rosso.

Il calendario completo del Verona in Love

Giovedì 13 febbraio 2020

Spettacolo di musica, teatro, poesia, danze, arte e testimonianze per sensibilizzare il pubblico e la comunità in generale sul tema della violenza di genere. Per l'appuntamento a Verona in Love saliranno sul palco Francesca Cheyenne, Irene Fornaciari, Lucia Miller, Veronica Marchi, Caterina Cropelli, Elisabetta Fadini e Elisa Cipriani. Con l’intervento della Polizia di Stato per presentare la campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere "Questo non è amore".

Dalle 16 alle 20 – Piazza dei Signori

LADY DAY - spettacolo e musica

Venerdì 14 febbraio 2020

Ore 14 – Piazza dei Signori

SERAFINO RUDARI - PERFORMANCE LIVE PAINTING

Live performance di pittura dell’artista contemporaneo veronese Serafino Rudari con anteprima e presentazione di Amagin - il Gin di Verona.

Ore 16 – Piazza dei Singori

ALMOST MIDNIGHT THE NEW ALBUM FILIPPO PERBELLINI - musica live

Presentazione live del nuovo album dell’artista Filippo Perbellini. Prodotto a Los Angeles da Tommy Vicari, “ALMOST MIDNIGHT” contiene otto brani inediti e una cover di una canzone di Michael Jackson rivisitata tramite la creatività musicale dell’artista veronese. L’intero album è caratterizzato da un genere che viene identificato come classic soul e R&B, che presenta variegate contaminazioni musicali che si integrano perfettamente in un risultato finale davvero affascinante.

Ore 14.30 Cortile Mercato Vecchio

UN CUORE DI VESPA

Raduno con Vespa Club Verona

STREET TANGO

Il maestro Cristiano Fo tramanda gli insegnamenti dei grandi maestri di Buenos Aires, dalla tradizione alla più bella espressione del Tango argentino, oggi divenuto patrimonio culturale Unesco.

ore 17.30 - Cortile Mercato Vecchio (punto d’incontro: installazione LOVE)

ore 18.30 - Piazza dei Signori

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LA CURA SONO IO”

Ore 18 Loggia Fra Giocondo

Amarsi è avere cura di sé con l’autrice Maria Teresa Ferrari; legge Sandra Ceriani

Ore 19 – Piazza dei Signori

ALL YOU NEED IS LOVE - THE MAGICAL MYSTERY BAND PLAYS THE BEATLES

Concerto live della miglior tribute band dei Beatles con una speciale selezione dedicata alle canzoni d’amore della band di Liverpool.

Sabato 15 febbraio 2020

Ore 11 – Piazza dei Signori

PRESENTAZIONE SPOSAMI A VERONA

Ore 12 – Loggia Fra Giocondo

DALLA FORMULA ALL’EMOZIONE - TALK

Rassegna di incontri per parlare d'amore attraverso saperi e scienze.

Il sapere e l'amore a cura di Pier Alberto Porceddu Cilione

SHAKESPEARE & LOVE - performance teatrale itinerante

con Casa Shakespere

ore 14 / Cortile Mercato (punto d’incontro: installazione LOVE)

ore 16 / Cortile Mercato (punto d’incontro: installazione LOVE)

ore 17 / Cortile Mercato Vecchio (punto d’incontro: installazione LOVE)

ore 18 / Piazza dei Signori

Dalle ore 15 - Piazza dei Signori

PREMIO ARTE D’AMORE

Concorso nazionale per giovani artisti

In occasione dell’evento Verona in Love, che si terrà nel capoluogo scaligero dal 13 al 16 febbraio, il primo premio “Arte d’amore” dedicato alla canzone d’autore d’amore e rivolto a giovani artisti. Sabato 15 febbraio in Piazza dei Signori la finale del concorso con le esibizioni live dei finalisti. l vincitore si aggiudicherà la produzione e il contratto editoriale del brano proposto. A presiedere la giuria di qualità sarà il cantautore e scrittore Massimo Bubola.

Ore 16 – Loggia Fra Giocondo

30 ANNI DI DOC SERVIZI,

30 ANNI DI AMORE E PASSIONE PER L’ARTE

LE PROFESSIONI DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO:

FARE DELLA MUSICA UN LAVORO - TALK

Ore 17 - Cortile Mercato Vecchio (punto d’incontro: installazione LOVE). BACIAMI A VERONA

Bacio collettivo

Ore 18 – Loggia Fra Giocondo

LOVE WHAT YOU DO: “FINDING WORK-LIFE BALANCE” – incontro/apertivo

Con Verona Professional Women Network

L’equilibrio fra la vita professionale e personale e come "amare" entrambi.

Ore 19 – Piazza dei Signori

CONTRADA LORI’ – CONCERTO

Domenica 16 febbraio 2020

Ore 12 – Loggia Fra Giocondo

Il Sorriso di Lei. Amore e Letteratura - a cura di Massimo Natale

Davvero si può dire l’amore? La letteratura è il luogo in cui l’amore veramente si dice o è, piuttosto, il luogo del suo mascheramento, una conferma che l’oggetto d’amore è inafferrabile? E come pensa l’amore il più ricco, il più strano, il più fragile dei discorsi occidentali – la poesia?

Massimo Natale insegna Letteratura italiana all’Università di Verona. Fra i suoi interessi di studio ci sono soprattutto Leopardi, la fortuna dell'Antico nella letteratura moderna e la poesia del Novecento (suoi saggi sono dedicati a Sereni, Luzi, Raboni e soprattutto ad Andrea Zanzotto). Membro del comitato scientifico del Centro nazionale di studi leopardiani, collabora con Alias – supplemento culturale del Manifesto, per cui tiene la rubrica Poeti italiani.

h 15.30 / Loggia di Fra Giocondo

IO TARZAN, TU JANE – SHOW LAB

A cura di Marco Scarmagnani - Marco Scarmagnani ha uno studio di consulenza di coppia a Legnago e si occupa di sostegno a coniugi e genitori. Giornalista, autore dei libri, inventore di laboratori di coppia (SONO COTTO DI TE, cucina di coppia; AMORE diVINO, degustazione amorosa.

SHAKESPEARE & LOVE - performance teatrale con Casa Shakespere

h 14 / Cortile Mercato Vecchio (punto d’incontro: installazione LOVE)

h 16 / Cortile Mercato Vecchio (punto d’incontro: installazione LOVE)

ore 16 Cortile Mercato Vecchio

PAROLE D’AMORE…IN VOLO

Lancio dei palloncini biodegradabili e messaggi d’amore

ore 16.30 / Cortile Mercato Vecchio (punto d’incontro: installazione LOVE)

MILONGA DE MI AMOR

performance di danza con Elisa Cipriani e Luca Condello

ore 17.30 – Piazza dei Signori

THAT’S AMORE - THE SWING COOKING SHOW

Con Bengi dei Ridillo e gli Swingredienti e Piero Battistoni del ristorante Al Calmiere e con una guest star d’eccezione: la speciale pasta fresca ripiena di Giovanni Rana e una selezioni di vini del Consorzio Bardolino e Chiaretto di Verona, official wine di Verona in Love 2020.

The Swing Cooking Show è un progetto live artistico in cui la buona musica e il buon cibo made in Italy si incontrano in una combinazione esplosiva. Una band di sei elementi (gli Swingredienti) suona dal vivo brani originali e cover in stile swing mentre, al lavoro dietro ai fornelli, lo chef di turno svela i propri segreti al ‘maestro di cerimonie’ Big Bengi che interagisce col pubblico. In un epoca in cui il cooking è diventato un vero e proprio genere televisivo, immaginate un set allestito come una cucina, tovaglie a quadretti che fanno tanto Little Italy, sullo sfondo lo swing anni ’50 tra Carosone, Louis Prima, Buscaglione e Ray Gelato ma anche i classici del pop italiano riproposti in questa chiave musicale. Il tutto all’insegna della leggerezza e di una complicità con il pubblico che a volte sconfina in un sublime cazzeggio degno del migliore Arbore televisivo. Durante lo show la premiazione del Concorso Vetrina D’Amore.

Love is all around

MUSEI CIVICI X VERONA IN LOVE

Da giovedì 13 a domenica 16 febbraio, entri in tutti i musei civici di Verona con la formula paghi 1 ed entri in due. (Orari e tariffe dei singoli Musei sul sito: www.museicivici.comune.verona.it).

IL CUORE IN TESTA - Amiamoci facendo prevenzione

Sabato 15 e Domenica 16 dalle 12 alle 17.

Con ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CURA SONO IO e in collaborazione con STUDIO BRAVI FOTOGRAFIA. Speciale iniziativa che coinvolge in occasione di Verona in Love coinvolge le coppie nello speciale progetto “Il cuore in testa” con uno servizio fotografico con il cappello del La Cura sono Io. L’iniziativa fa parte del progetto IL CUORE IN TESTA, viaggio fotografico de “La Cura Sono Io”, un progetto di marketing territoriale per la diffusione della prevenzione del tumore al seno.

GENSAN GIULIETTA & ROMEO HALF MARATHON & DUO MARATHON

Domenica 16 febbraio 2020

Partenza: AGSM Forum (Palasport di Verona) ore 10

Arrivo: Piazza Bra

CACCIA AL TESORO URBANA by Play the City

Venerdì 14 - h. 20.30 / Piazza Bra

“I Segreti di Romeo e Giulietta”

EVENTI - LA FELTRINELLI - Presso La Feltrinelli Libri e Musica - via Quattro Spade, 2.

Giovedì 13 febbraio – ore 18.​ “IL MARE D’AMORE” di Giorgio Ieranò . Incontro con il prof. Giorgio Ieranò autore del nuovo volume Il mare d'amore. Eros, tempeste e naufragi nella Grecia antica (Laterza). Un viaggio alla scoperta di una delle immagini più fortunate della tradizione letteraria occidentale. Un manuale poetico di quel linguaggio dell’eros più alto che abbiamo ereditato dagli antichi greci. Conversa con l'autore il prof. Giuseppe Sandrini. Evento nel programma di Verona in Love 2020.

. Incontro con il prof. Giorgio Ieranò autore del nuovo volume Il mare d'amore. Eros, tempeste e naufragi nella Grecia antica (Laterza). Un viaggio alla scoperta di una delle immagini più fortunate della tradizione letteraria occidentale. Un manuale poetico di quel linguaggio dell’eros più alto che abbiamo ereditato dagli antichi greci. Conversa con l'autore il prof. Giuseppe Sandrini. Evento nel programma di Verona in Love 2020. Venerdì 14 febbraio – ore 18 “DIMMI CHI SEI” con Enzo de Somma. Nel programma di Verona in Love 2020, Enzo De Somma, brand strategist, copywriter e fondatore della nota pagina Instagram @shuttle_river_official incontra il pubblico per parlare del suo romanzo d'esordio Dimmi chi sei (Sperling & Kupfer). Un’originale storia d’amore che si consuma nell’arco di 24 ore in una serie di eventi tra finzione e realtà, fuga e seduzione, inganni e ricordi dimenticati. Perchè in amore spesso vince chi sa aspettare. Dialoga con l'autore Serena Dei de Il Nazionale.

LA CAREZZA DI UN VERSO - PREMIO DI POESIA Fidas Verona

Sabato 15 - h. 11 / Sala Farinati Biblioteca Civica

Premiazione del concorso di poesia Fidas. Decima edizione. Il tema di quest'anno è "nessun sole è più bello di quello che hai dentro di te"

PREMIO CARA GIULIETTA - Club di Giulietta

Sabato 15 - h. 12 / Casa di Giulietta

Sabato 15 febbraio alle ore 12, presso la Casa di Giulietta, col patrocinio e la collaborazione del Comune di Verona, si svolgerà il Premio Cara Giulietta, istituito nel 1993 dal Club di Giulietta con la partecipazione augurale di Giulietta Masina. Luogo reale e immaginario della storia d'amore più famosa della letteratura, Verona ogni anno è sede del premio alle lettere più emozionanti indirizzate a colei che è ormai la madrina degli amori imperfetti e di quelli realizzati, delle speranze e dei bilanci amorosi più intrepidi, delle confessioni indicibili e delle profezie che si autoavverano nella sfera dei sentimenti.

TOUR INTERATTIVO by Play The City

Domenica 16 - h. 9.30 / Palazzo della Gran Guardia

La Leggenda di Romeo e Giulietta

TOUR DEI VINI VERONESI E DELLE OSTERIE con Veronaround

Da giovedì 13 a sabato 15 - h. 10 e 16 Porta dei Borsari

TEATRO SATIRO OFF X VERONA IN LOVE

vicolo Satiro Off – Teatro Filippini

SHAKESPEARE INTERACTIVE MUSEUM

Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16,- h 15 e 17.

ROMEO & JULIET IN LOVE

venerdì 14 e sabato 15 – h 21.

ITINERARI D’AMORE, SHOPPING D’AMARE

con Corporazione Esercenti Centro Storico Verona

FUNICOLARE… IN LOVE

Dal 13 al 16 febbraio la stazione di monte della Funicolare e la Torre dei Lamberti (seppur chiusa) saranno illuminate di rosso. Dal 14 al 16 febbraio la Funicolare estenderà l’orario di apertura effettuando l'ultima corsa alle 20.30 – analogamente, il bar della stazione di monte chiuderà alle 20.30. Il 14 febbraio 2020 dalle 17 alle 20 sarà fruibile l’aperitivo presso il bar della stazione di monte della Funicolare (con una tariffa a persona di 8 euro + 2 euro per il biglietto di salita e discesa - nel costo degli 8 euro sono inclusi 3/4 tartine/pizzette oltre l’aperitivo analcolico o prosecco con tavoli esterni d'appoggio e servizio al banco) - Sotto i 14 anni per l'aperitivo – analcolico- i ragazzi pagano la metà: 4 euro oltre i 2 euro di biglietto salita/discesa con la Funicolare.

Le prenotazioni per l’aperitivo si riceveranno al seguente indirizzo mail: eventi@funicolarediverona.it entro l'11 febbraio. I visitatori prenotati si presenteranno il giorno 14 alla biglietteria della stazione di valle comunicando la loro prenotazione. Alla biglietteria pagheranno solo il ticket per la Funicolare e verrà loro rilasciato un coupon che presenteranno poi in cassa al bar della Funicolare dove lo pagheranno l’aperitivo direttamente alla cassa del bar.

Informazioni e contatti

Web: www.veronainlove.it

- https://www.facebook.com/veronainloveofficialpage/

Orari: