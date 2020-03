Anche a Verona l'appuntamento con "M’illumino di meno"

Si rinnova il 6 marzo 2020 l’appuntamento del Comune di Verona con “M’illumino di meno”, giornata internazionale del risparmio energetico promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio 2.

Quest’anno l'iniziativa, giunta ormai alla 16esima edizione, è dedicata agli alberi, alle piante, al verde intorno a noi, strumenti naturali per ridurre la principale causa dell'aumento dei gas serra nell'atmosfera terrestre e quindi dell'innalzamento delle temperature.

Caterpillar invita tutti, oltre a spegnere le luci non indispensabili, a piantare un albero: un tiglio, un platano, una quercia, un ontano o un faggio. Ma anche un rosmarino, un ginepro nano, una salvia, un'erica o una pervinca major: insomma, tutto ciò che si può piantare in un giardino e su un balcone.

Il Comune partecipa alla campagna di sensibilizzazione con alcune iniziative simboliche ma concrete, previste per il 6 marzo 2020. Tra queste:

lo s pegnimento dell'illuminazione dell'Arena , monumento simbolo della città, dalle 18 alle 20 , per attirare l’attenzione sulla possibilità di ottimizzare i consumi energetici, ferme restando le esigenze di sicurezza,

la messa a dimora nel Parco dei diritti dei bambini di via Turazza a Cadidavid di 10 alberi: 3 gelsi, 4 ciliegi da fiore, 1 biancospino ornamentale e 2 platani.

In occasione di M'illumino di meno, l’invito rivolto a tutti, cittadini, aziende e istituzioni è di ridurre i propri consumi, specialmente energetici, non solo il 6 marzo 2020, ma anche tutto il resto dell’anno: il beneficio sarà importante sia a livello di risparmio nella bolletta, sia per l’ambiente in cui viviamo.

Il decalogo di "M'illumino di meno"

Buone abitudini per il risparmio energetico e per uno stile di vita sostenibile:

spegnere le luci quando non servono spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che possa circolare l'aria mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni utilizzare l'automobile il meno possibile, condividerla con chi fa lo stesso tragitto e utilizzare la bicicletta per gli spostamenti in città +1 Pianta un albero o una pianta

Informazioni e contatti

Web: https://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=68972

- https://www.raiplayradio.it