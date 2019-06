​I colori della danza sul palco del Teatro Romano

Sul palco del Teatro Romano gli allievi di 59 scuole di ballo veronesi. L’appuntamento è per lunedì 17 e martedì 18 giugno, a partire dalle 20.45, con la 17ᵃ edizione de “I Colori della danza”.

In scena, attraverso le coreografie di ballerini di tutte le età, stili di danza che vanno dal classico al moderno e dal contemporaneo al folcloristico. Ad ogni serata si alterneranno sul palco circa una trentina di scuole, per un suggestivo spettacolo di ballo.

Filo conduttore delle esibizioni è il tema della ‘Terra un bene da proteggere’ che, attraverso la danza, vuole rivolgere al pubblico un messaggio di amore e di rispetto per l’ambiente e per tutto il nostro pianeta.

La manifestazione, promossa dall’associazione Nuova Soledarte in collaborazione con il Comune, è stata presentata questa mattina in municipio dall’assessore alla Cultura Francesca Briani insieme al presidente della 1ᵃ Circoscrizione Giuliano Occhipinti. Presenti Varhynia Ziliotto e Alberta Finocchiaro di Soledarte e la dott.ssa Elda Baggio di Medici senza Frontiere, che ha presentato la raccolta fondi che sarà promossa nelle due serate di spettacolo in favore delle loro iniziative umanitarie.

Programma completo spettacoli sul profilo Facebook I Colori della Danza