All'Opificio dei Sensi di San Martino Buon Albergo il "Verona Green Festival 2018"

Si terrà il 15 e 16 settembre la 5^ edizione del Festival organizzato da Veronagreen.it, con due giornate dedicate al biologico, all'ecosostenibilità e alle buonepratiche.



UN RICCO PROGRAMMA di conferenze, giochi e laboratori pratici per bambini e adulti, oltre alla tradizionale MOSTRA-MERCATO ECO-BIO, aperta per tutta la durata della manifestazion con:

Prodotti da agricoltura biologica;

Cosmesi bionaturale;

Detersivi ecologici;

Abbigliamento bio e accessori da riuso creativo;

Ecoedilizia e arredamento;

Mobilità sostenibile;

Energia pulita.

Anche quest'anno la manifestazione verrà ospitata dall' Opificio dei Sensi a San Martino Buon Albergo. E per allietare i vostri palati...BAR E CUCINA VEGETARIANA E VEGANA sempre aperti nel corso delle due giornate.

(fonte Facebook)