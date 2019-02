​Alle Golosine un concerto tributo a Lucio Dalla e Mina

“Piazza Grande”, “Amor mio” e “Grande, grande, grande” sono solo alcuni dei grandi successi musicali che verranno proposti venerdì 1 marzo nel concerto “Omaggio a Dalla e Mina”.

Durante la serata, in programma alle 20.45 nella sala Polifunzionale delle Golosine, in via Mincio 12, si esibiranno dal vivo i cantanti Roby De Luca e Maurizio Melotti, accompagnati dalla corista Elena Colombari. I due interpreti, noti per le loro doti imitative, daranno nuova vita al vasto repertorio discografico del cantante bolognese e della “Tigre” di Cremona. Presentatrice della serata Franca Cerveni.

Lo spettacolo, organizzato nell’ambito di “Quartieri … d’autore”, è promosso dal Comune in collaborazione con ASD Olympia. Evento ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il concerto è stato presentato questa mattina dall’assessore al Decentramento Marco Padovani.