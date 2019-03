I September Groove al Dorian Gray per l'evento "Verona funky - winter edition"

Torna per il terzo anno consecutivo l'evento più Funky della stagione invernale veronese, sempre e non poteva essere diversamente al Dorian Gray, la storica disco di Cadidavid che come ogni anno ospita tra i più importanti artisti e show del panorama musicale italiano.

Si comincia venerdì 15 marzo alle 21 con la specialissima cena (solo su prenotazione vd info qui sotto) accompagnata dalla splendida voce di Marina Santelli una dei talenti più apprezzati e riconosciuti della scena Soul italiana per poi fare posto alla dirompente energia della band più Disco Funky di Verona: i September Groove!

Non vi resta che indossare una parrucca, un paio di occhiali da sole, dei pantaloni a zampa e calarvi nell'atmosfera degli anni '70 che solo Verona Funky riesce a ricreare fedelmente. Vi aspettiamo!

Programma

Cena ore 21:00

Marina Santelli acoustic duo - ore 21:30

SEPTEMBER GROOVE - ore 23:00

CENA - €30

SOLO SU PRENOTAZIONE ESCLUSIVAMENTE AI NUMERI

347 166 0864 - 393 849 1282

VERONA FUNKY è un evento organizzato da

Ass. di Promozione sociale Veronasettanta in collaborazione con discoteca Doriangray.



Direzione artistica a cura di FUNKY Move - promozione di eventi

funkymove.it

info@funkymove.it