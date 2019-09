Al Giarol Grande la "Verona Force Run"

Torna con la 5ᵃ edizione, la Verona Force Run, competizione sportiva di resistenza sui 5 e 10 chilometri. Per il secondo anno la competizione si svolge all’interno del parco dell’Adige Sud nell’area al Giarol Grande. L’appuntamento è per questa domenica 8 settembre, con partenza alle 9.30 sui tre tracciati di gara: ‘Hard’, di 10 chilometri, tappa del Campionato italiano obstacle course races - OCR; ‘Rock’, sempre di 10 chilometri, ma non competitiva; ‘Fast’, di 5 chilometri, corsa goliardica e divertente .

FORCE RUN - PROMO 2019 from DNA Sport Consulting on Vimeo.

Novità 2019 la Force Field, un campo di battaglia con tanto di tribuna per il pubblico, da cui sarà possibile assistere allo show della partenza, degli ultimi ostacoli e della grande festa finale.

Riproposta anche quest’anno, dopo il successo della prima edizione 2018, la Verona Force Run Kids, con un percorso studiato per i più piccoli, realizzato sempre all’interno del Giarol Grande. I bambini e i ragazzi dai 5 ai 14 anni, sabato 7 settembre alle 16, potranno divertirsi affrontando un percorso studiato su misura per loro. Inoltre, da quest’edizione, per coinvolgere i più giovani per tutta la giornata, è nato l’esclusivo Force Run Kids Camp che, dalle 10 alle 16, darà loro modo di provare gli ostacoli e scoprire i segreti OCR insieme ad un istruttore federale.

Al villaggio della Verona Force Run, aperto da sabato dalle 12 alle 18.30, sarà possibile iscriversi, ritirare i pettorali e il race kit che comprende la maglia tecnica ufficiale dell’evento. Domenica mattina il villaggio sarà aperto dalle 7.30 per le iscrizioni, ritiro pettorali e race kit.

Informazioni e contatti

Web: https://www.forcerun.it/

Evento Facebook