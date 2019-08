A Verona il festival "Le città invisibili"

Il programma del festival "Le città invisibili" a Verona dal 5 all'8 settembre 2019. I macrotemi sono lavoro e scuola, ambiente, diritti e migrazioni, ed ognuno avrà una giornata dedicata.

Il festival vuole favorire gli intrecci tra realtà che già lo fanno e avvicinare a questo mondo tutte e tutti quelli che vorrebbero attivarsi, ma ancora non sanno come.

Il programma

Giovedì 5 settembre - Tema Scuola e Lavoro

Ore 18 - Apertura Festival

Ore 19 - Dibattito su sindacato, diritti del lavoro e della scuola: “Dalla logistica alla scuola, contro il razzismo e discriminazioni, ricomponiamo e rilanciamo le lotte”. Moderatore: Roberto Malesani. Intervengono:

Gianni Boetto, Coordinatore nazionale ADL cobas sulle nuove prospettive di lotta invernali.

Sandro Chignola, professore di filosofia politica all’università di Padova sul contropotere.

Collettivo autonomo portuali Genova sullo sciopero come forma di resistenza al traffico di armi.

Lorenzo Rocca, del coordinamento scuola Verona.

- http://www.adlcobas.it/

- https://www.facebook.com/pages/category/Community/Collettivo-Autonomo-Lavoratori-Portuali-1002559709815150/

- https://unipd.academia.edu/SandroChignola

Ore 21 - Monologo di Alessandro Anderloni “AHI SERVA ITALIA".

Dalla commedia di Dante.



Ore 22.30 - Dj Set con: Moced¿

Venerdì 6 settembre - Tema Ambiente e Underground culture

Ore 14 - Underground Vibes con contest di Writing, di Break Dance e Rap fino all’ora di cena. Un pomeriggio all’insegna delle discipline dell hip hop, con dj set e open mic, per dare la possibilità a chiunque ne abbia voglia di esprimersi attraverso la propria arte con un microfono, muovendo il corpo a ritmo di musica, ballando sopra il linoleum oppure attraverso l'areosol art. Saranno messi a disposizione pannelli per i writers, microfoni per gli mc, e un luogo adatto idoneo per gli amanti della break dance a cura di Tommaso Marchiori & Azione Antifascista Verona & Suburban.

In concomitanza, dimostrazione dell'allenamento di boxe popolare a cura della Palestra Popolare Jacovacci.

Ore 19 - Dibattito: Per la giustizia, cambiamo il sistema. Dai problemi locali alle proposte globali per il futuro.

Collegamento con Andrea Berta di Fridays for Future direttamente dal campeggio per la giustizia climatica di Venezia per un aggiornamento sulle loro azioni: https://www.facebook.com/events/402388424010128/.

Sacha Biazzo di Fanpage parlerà della sua inchiesta sulla S.e.s.a: https://www.fanpage.it/author/sacha-biazzo/.

Coordinamento NO TAV Brescia-Verona: https://www.facebook.com/coordinamentonotavbresciaverona/.

Annamaria Panarotto, Luca Cecchi e Michela Piccoli di Mamme no Pfas

Gloria Testoni di Ortobosco Verona sulle Transition Town

Ore 21 - Assalti Frontali: Slam Poetry di Militant A racconta trent'anni di rap, da "Batti il tuo tempo" a "Simonetta". Il suo ultimo libro "Conquista il tuo quartiere e conquisterai il mondo - la mia vita con il rap" è il filo conduttore per un viaggio in rima tra hit del movimento e laboratori rap fatti nelle scuole e con i ragazzi di tutto il mondo.



A seguire: ASSALTI FRONTALI in concerto



Ore 23 - Dj set con Kate @down with this (r&b, soul, funk)

Sabato 7 settembre - Tema Diritti

Ore 11 - World Caffè: Transfemminismo, questa sconosciuta. A cura di Non Una Di Meno Verona.

Ore 15 - “Legami di potere”: laboratorio sulla gestione del potere e del consenso relazionale, di Valeria Blandizzi e Marilisa Calò. A cura di Non Una Di Meno Verona.

Dalle ore 17 alle 20 laboratori con le associazioni: Nigrizia, D-hub e teatro popolare.

Ore 18.30- Dibattito "Gabbie e lotte di liberazione. Un approccio trasversale per smontare ogni tipo di gabbia, che sia materiale, specista, razzista, sociale". Modera: Jara Bombana. Saranno presenti per il gruppo Attiviste Antispeciste Verona: Marco Reggio, Maria Cristina Polzonetti, Agripunk. Per il gruppo Pink Refugees LGBTQI+ Verona: Annable S., Kate A., Faith B., Blessing D. e Kelvin O. A cura di: Attiviste Antispeciste Verona, Pink Refugees LGBTQI+ Verona.

Ore 21 - Concerto dei Radio Palinka

Ska / Gipsy / degrado / insulti / simpatia, ma non troppa

(e non per tutti)

Radio Palinka è un gruppo Ska nato alla fine del 2016 che trova come filo conduttore la musica in levare, influenzato anche dalle tradizioni popolari della musica balcanica e gipsy, oltre che dalla “scuola” della Patchanka. Dal 30 aprile del 2017 i Radio Palinka hanno fatto più di 70 concerti nel Nord Italia, uno peggio dell'altro, spesso finendo tutte le scorte di superalcolici presenti in loco, e lasciando bruttissimi ricordi. Non essendoci mai limite al peggio nemmeno loro se li pongono e sono convinti che il prossimo concerto sarà comunque più brutto di quello precedente. Fondamentalmente, anche se di insuccesso, sono sempre una garanzia.

Ore 22.30 - DJ set: le Corti Rosa traslocano in città.

Domenica 8 settembre - Tema Migrazioni

Ore 10 - Assemblea pubblica di Non Una Di Meno Verona



Ore 15 - Lo sciopero femminista: come il movimento globale delle donne ha risignificato la pratica. A cura di Non Una Di Meno Verona



Dale 17 alle 20: Laboratori promossi da Nigrizia, D-hub e Ludikacirco



Ore 19 - "Restiamo Umani - Processi migratori tra confini e razzismo nell'epoca delle leggi criminali e disumane". Libertà - Diritti - Solidarietà. Ne parliamo con:

Riccardo Bottazzo - Giornalista: https://frontierenews.it/author/riccardo-bottazzo/ - https://dossierlibia.lasciatecientrare.it/author/riccardo-bottazzo/



Don Luca Favarin, Presidente percorso vita onlus: http://www.vita.it/it/interview/2018/06/28/luca-favarin-perche-li-trattiamo-come-animali-da-circo/185/ - https://www.facebook.com/profile.php?id=100008858807708

Mediterranea | Saving Humans: https://mediterranearescue.org/

Daniele Todesco - Osservatorio Migranti Verona. Modera Jessica Cugini, Nigrizia

Ore 21 - Recital di Wu Ming 2

Reading / concerto - Razza partigiana, con Wu Ming 2 e

la Razza partigiana band: https://youtu.be/fyCIwFo_gqU?list=PL074E466C57975F7D - http://www.razzapartigiana.it/

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/FestivalVerona/

