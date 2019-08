A Verona il Festival della ceramica

Nella città di Verona esistono, ormai da parecchi anni, diverse realtà produttive dedite alla lavorazione della ceramica in forma artigianale. Il costante impegno di molti ceramisti, anche attraverso una capillare diffusione di corsi in diverse circoscrizioni della città, ha contribuito ad un continuo sviluppo e conoscenza del mondo della ceramica; il crescente apprezzamento ha indotto ad organizzare un evento volto a dare ulteriore impulso alla diffusione della cultura ceramica intesa come "keramos" che in greco significa arte della lavorazione dell'argilla.

Il Festival della ceramica di Verona, in programma il 28 e 29 settembre 2019, rappresenta una grande opportunità per oltre cinquanta maestri ceramisti Italiani ed europei di esporre le loro opere nel cuore della città scaligera tra Piazza Pozza e Piazza Corrubbio a San Zeno. Il Festival vuole diventare un momento di valorizzazione della città, oltreché un importante veicolo turistico e commerciale per gli appassionati del mondo della ceramica. Saranno esposti per la vendita manufatti in ceramica modellati e realizzati con diverse tecniche di lavorazione selezionati secondo criteri di estetica, professionalità e originalità, di esclusiva produzione dei ceramisti partecipanti, destinati all’arredamento, alla tavola e alla persona.

L'evento propone dimostrazioni di tornitura e manipolazione dell’argilla; per il pubblico saranno allestiti laboratori, liberi e coordinati dall’organizzazione, in cui sarà possibile avere un’esperienza pratica di lavorazione della ceramica dove verranno messi a disposizione l’argilla e gli strumenti necessari. Inoltre sarà prevista un’ area dedicata a mostre e performance a cura delle scuole di indirizzo artistico presenti nella nostra città di Verona.

Per sensibilizzare il pubblico sull’uso della ceramica in alternativa a quello ormai eccessivo della plastica, sarà ospitata una mostra a tema denominata "More clay less plastic" in cui «condividere idee argillose nel rispetto dell’ambiente».

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/festivalceramicaverona/

- Evento Facebook