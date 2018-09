Il capoluogo scaligero celebra l'alta moda in piazza dei Signori con il Verona Fashion 2018

Sfilata di moda "Verona Fashion": il 5 ottobre la sfilata veronese più glamour con artisti, vip e le nuove proposte della Verona che crea moda. Sarà anche per quest'anno piazza dei Signori lo scenario perfetto per la sfilata Verona Fashion in programma venerdi 5 ottobre dalle 19.30.

L'edizione 2018 si presenta fin da subito con significative novità rispetto alle edizioni precedenti: innanzitutto la presenza di vip impegnati in ruoli diversi. C'è la splendida Anna Falchi alla conduzione dell'evento, mentre la showgirl, modella e Miss Italia 2002 Eleonora Pedron sarà in prima fila con il carismatico attore veronese Fabio Testi. Spazio poi ai nuovi guru del fashion system, blogger e influencer. Le stories, i post su Instagram, le condivisioni e gli scatti più social saranno tra gli elementi di maggior interesse per chi ama seguire il mondo della moda attraverso queste piattaforme.

Tra loro attesissima Camilla Lucchi, l'ereditiera e web influencer veronese da quasi 100mila follower, già protagonista del reality show Rich Kids andato in onda su Rai 2 lo scorso anno. Naturalmente i riflettori rimangono soprattutto puntati sulle aziende in passerella; un folto gruppo di realtà veronesi che si alterneranno presentando capi di alta sartoria, gioielli, accessori, scarpe, borse, ma anche abbigliamento tecnico e sportivo e creazioni di alto artigianato.

La sfilata è promossa dalle categorie del settore moda veronesi (artigiani, commercianti e industriali) ed é organizzata dalla Camera di Commercio di Verona con la regia di Bettina Fechtner (Magic Window). A dare ulteriore lustro all'evento la presenza tra gli ospiti della giornalista e scrittrice veronese Maria Vittoria Alfonsi, grande esperta di alta moda e stilisti, che proprio a marzo scorso ha ricevuto, durante una cerimonia pubblica,l'attestato di riconoscenza della città di Verona per l'importante opera di promozione della moda portata avanti nel corso della sua carriera.

Programma

ORE 19:00

Piazza dei Signori si anima e sul palco salirà il Quartetto 4Music; pianoforte, flauto traverso, clarinetto e sax saranno protagonisti del momento dell’accoglienza, quando ospiti e pubblico arriveranno in Piazza dei Signori.

ORE 20

Inizio della sfilata: in passerella sarti d’alta moda, artigiani, scuole del fashion, commercianti e altre realtà veronesi che presentano le collezioni e creazioni autunno inverno 2018-2019

ORE 21:30

Al termine del momento moda tornano sul palco le 4 musiciste del quartetto 4Music che accompagneranno autorità e invitati durante il rinfresco a chiusura dell’evento

Gallery