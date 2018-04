Verona Doc 1: una passeggiata attraverso luoghi più e meno noti della città

Lasciatevi guidare alla scoperta di Verona da chi la conosce e la ama, venite ad assaggiare con noi un buon bicchiere del nostro vino! VERONA DOC 1 è questo: una passeggiata attraverso luoghi più e meno noti della città, con qualche sosta per degustare alcuni vini locali. Storia, cultura, degustazione, aneddoti, curiosità.



Inizio: ore 15,30 dalla stazione di partenza della Funicolare (Vicolo Cieco Zini, zona Santo Stefano).

Termine: nella zona di Via Mazzini.

Durata: 3 ore circa.

Partecipanti: minimo 6 - massimo 12.

Tariffa: 28,00 euro per persona (3 degustazioni incluse).

Prenotando in coppia: 25,00 euro per persona.

Il percorso presenta alcuni scalini e una salita.



Per partecipare al tour è necessario prenotarsi scrivendo una mail a sorseggiando.verona@gmail.com