Torna a Verona la corsa "City seights seeing Run"

Torna sabato 15 febbraio 2020 a Verona la corsa "City seights seeing Run". Un’ottima occasione per tutti gli iscritti per fare un warm-up in previsione della "Giulietta&Romeo Half Marathon" di domenica, ricevere qualche consiglio, conoscere tanti altri partecipanti e visitare correndo in tranquillità il centro storico di Verona.

Ritrovo ore 10, partenza alle ore 10.30 dal Veronamarathon Hub di Circonvallazione Maroncelli, 7. Pensato per tutti colo che si trovano in città dal venerdì sera o sabato mattina presto.

Informazioni e contatti

Evento gratuito e possibile per tutti gli iscritti ad una delle gare e con qualsiasi ritmo di corsa di ognuno.

Web: https://www.facebook.com/events/1322957197892599/