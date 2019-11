A Verona l'imperdibile corsa dei Babbi Natale "Melegatti Christmas Run"

Domenica 22 dicembre 2019 a Verona, con partenza alle ore 10 da piazza Bra si svolge per le vie del centro la corsa non competitiva Melegatti Christmas Run - Corsa dei Babbi Natale una manifestazione podistica natalizia in costume aperta a tutti.

La marcia, non competitiva, prevede due percorsi di 5 o 10 km, da fare correndo o a passo libero, adatta alla famiglia e ai bambini, tutti vestiti da Babbo Natale. Crea un fiume colorato che percorre le vie del centro cittadino, un’immagine suggestiva di allegria e di festa in preparazione dell’imminente Natale.

Il programma

ritrovo ore 7.30 - Piazza Bra, ultime iscrizioni e ritiro costumi di Babbo Natale

partenza ore 10

percorso 5 o 10 Km a passo libero per le vie del centro

Scopri la mappa percorso.

Informazioni, iscrizioni e contatti

Cell. 333.8840402

info@veronamarathon.it

Web: christmasrun.veronamarathon.it

- https://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=21980

Iscrizioni: