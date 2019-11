A Verona "Abendmusiken": 40 anni di musiche della sera

In occasione dei 55 anni di attività musicale, nel mese di novembre 2019 il Coro Lorenzo Perosi di Verona presenta la quarantesima edizione di "Abendmusiken Nova et Vetera" rassegna di concerti di musiche sacre e religiose antiche e nuove. Le Musiche della sera si rifanno ad una antica tradizione della Germania del nord risalente al XVII secolo.

La rassegna di quest'anno propone un ponte fra la musica veronese e quella della Germania del nord, fra quella dei nostri giorni e quella del passato. Il Coro Lorenzo Perosi eseguirà tre cantate appartenenti alla storia della grande musica e altre tre in prima esecuzione, per soli, coro e orchestra. Dietrich Buxtehude sviluppò le Abendmusiken nella città di Lubecca. Johann Sebastian Bach, il più illustre compositore tedesco di musica sacra, fu anche discepolo dello stesso Buxtehude e il romantico Felix Mendelssohn riportò in auge le musiche di Bach.

Altri tre musicisti veronesi sono oggi i continuatori delle Abendmusiken. Valentino Donella nel 1980, alla guida del Coro Perosi, si ispirò alle serate musicali di Lubecca, riproponendone lo spirito a Verona. Paolo Pachera collabora come organista sin dalle prime edizioni. Paolo De Zen dal 1991 prosegue come direttore il cammino del Coro anche nell’ideare, ricercare e proporre le Musiche della sera. Tutti i concerti sono ad ingresso libero.

I prossimi appuntamenti:

sabato 23 novembre ore 20.30 - Chiesa di S. Fermo Maggiore - Verona

domenica 24 novembre ore 16 - Chiesa dei Padri Filippini - Verona

