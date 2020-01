Verona, città affrescata: visita guidata nei luoghi più caratteristici

Il Dott. Riccardo Battiferro Bertocchi, storico dell'Arte, sarà lieto di accompagnarvi il 4 aprile 2020 nella visita dei luoghi più caratteristici della città e guidarvi alla scoperta degli affreschi che fin dal medioevo abbellivano le facciate e gli interni di case e palazzi della città di Verona.

Dietro ogni affresco si celano storie, committenti, leggende che saremo lieti di far conoscere a chi vorrà immergersi con noi nel passato. Il percorso, che si snoderà tra le vie del centro storico, vi darà modo di ammirare le opere di pittori celebri e non, tutti però accomunati dall'amore per Verona che anche noi vogliamo trasmettervi.

Programma

ore 9.15 ritrovo

ore 9.30 inizio visita guidata con Dott. Riccardo Battiferro Bertocchi

ore 11 pausa caffè

ore 11.30 ripresa visita guidata

ore 12.30 congedo e saluti

Iscrizione Obbligatoria entro il 2/4/2020. Max 20 partecipanti. Quota di partecipazione: 20 euro (per gli iscritti all'Associazione la quota sarà di 10 euro, previa prenotazione).

Informazioni e prenotazioni

Tel. 334 9028475

email: musantiquaverona@gmail.com - info@musantiqua.it

Web: https://www.musantiqua.it/prodotto/verona-citta-affrescata/

In caso di maltempo l'evento verrà rimandato ad altra data che verrà successivamente comunicata.