"Verona: città affrescata", visita guidata alla scoperta dei luoghi più caratteristici

Il Dott. Riccardo Battiferro Bertocchi, storico dell'arte, sarà lieto di accompagnarvi nella visita dei luoghi più caratteristici della città e guidarvi alla scoperta degli affreschi che fin dal medioevo abbellivano le facciate e gli interni di case e palazzi della città di Verona.

Dietro ogni affresco si celano storie, committenti, leggende che saremo lieti di far conoscere a chi vorrà immergersi con noi nel passato. Il percorso, che si snoderà tra le vie del centro storico, vi darà modo di ammirare le opere di pittori celebri e non, tutti però accomunati dall'amore per Verona che anche noi vogliamo trasmettervi.

Programma

ore 9:15 ritrovo

ore 9:30 inizio visita guidata con Dott. Riccardo Battiferro Bertocchi

ore 11:00 pausa caffè

ore 11:30 ripresa visita guidata

ore 12:30 congedo e saluti



Iscrizione Obbligatoria entro il 21/3/19

Max 25 partecipanti



Quota di partecipazione €25,00 (per gli iscritti all'Associazione la quota sarà di €15,00, previa prenotazione)



Info e prenotazioni: tel 334 9028475

email musantiquaverona@gmail.com info@musantiqua.it

Per iscrizioni visita www.musantiqua.it

NB: In caso di maltempo l'evento verrà rimandato ad altra data che verrà successivamente comunicata