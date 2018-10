Al Palazzo della Gran Guardia il convegno "Verona città accessibile"

Cosa si sta facendo per eliminare le barriere e migliorare l'accessibilità a Verona? Partecipa a #VeronaCittàAccessibile per scoprirlo!



Il convegno, giunto alla sua III edizione, ha l’obiettivo di fare il punto sui progetti di accessibilità a Verona, promuovendo la cultura dell’accessibilità e favorendo il confronto fra istituzioni, associazioni di persone con disabilità e realtà economiche.



Quest’anno sarà inoltre conferito il Premio “Verona Accessibility Awards”: a riceverlo saranno le realtà che più si sono distinte nel 2018 nella realizzazione di concreti progetti di accessibilità.



L'accessibilità è un'opportunità di crescita per la nostra città: migliora la vita delle persone e al contempo ha un impatto positivo sulle attività economiche. Lo sapevi? Ne parleremo al convegno, anche quest'anno con tanti ospiti, progetti, casi studio e...qualche sorpresa!



I posti sono limitati. Per partecipare è necessario registrarsi.