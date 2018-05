Capitale della Cultura si diventa: incontro con le città di Mantova e Parma già vincitrici del bando

A distanza di soli pochi mesi dall’annuncio, l’entusiasmo iniziale per la candidatura di Verona a Capitale della Cultura sembra andato un po’ scemando. Poiché come Pd crediamo in questa occasione e soprattutto nella necessità di coinvolgere le forze migliori della città, abbiamo organizzato una serata di confronto e riflessione intitolata: “Capitale della Cultura si diventa” che vedrà protagonisti i rappresentanti delle Mantova e Parma, già vincitrici del bando.

Un’occasione di interlocuzione che mettiamo a disposizione dell’amministrazione comunale e di tutti gli enti e le associazioni che come noi condividono questo questo obiettivo ambizioso e prestigioso.



L’appuntamento è per giovedì 31 maggio alle 20.45 presso la Sala Commercio della Camera di Commercio di Verona (Corso Porta Nuova 96).

Interverranno il Sindaco di Mantova (Capitale della Cultura 2016) Mattia Palazzi; l’assessore alla Cultura di Parma, (Capitale della Cultura 2020) Michele Guerra; l’assessore alla Cultura di Verona Francesca Briani. Modera Luigi Ugoli, segretario cittadino Pd Verona; conclusioni affidate ai consiglieri comunali Pd Elisa La Paglia e Stefano Vallani.