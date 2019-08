Verona by night al Bar Centrale: Amore Radio Show in tour

Sabato 31 Agosto 2019 dalle ore 21 in poi, con ingresso completamente libero e gratuito per tutte/i, festa al Centrale, in via Polesine 1 a Verona.

Il format Amore Radio Show

Il format Amore Radio Show in tour, collegato come dice il nome stesso al programma radiofonico omonimo, propone un mix musicale tra vari generi sonori. E' stato concepito per far divertire la gente in modalità sana, allegra e costruttiva.



Il tutto prevede una veste grafica realizzata da un professionista del settore che realizza, di volta in volta, la locandina digitale ( nel gergo tecnico, l’e-flyer ) dell’Evento. Lo stesso viene quindi proposto nelle varie pagine social e specialmente su facebook ed instagram, ad oggi, nel 2019, i 2 social network più utilizzati e frequentati.



Oltre a questo gli eventi specifici sono promossi anche all’interno delle varie puntate dello show radiofonico che va in onda ogni seconda, quarta e quando c’è anche quinta Domenica del mese dalle ore 12 alle ore 15 in diretta mondiale dal link sottostante.

Verona

Verona è una città italiana di quasi 260mila abitanti, capoluogo dell’omonima provincia situata nella regione Veneto. È la seconda città della regione per popolazione dopo il capoluogo, Venezia, e 12a a livello nazionale.

Verona è famosa a livello mondiale per essere il luogo della storia di Romeo & Giulietta. Si è sviluppata ininterrottamente e progressivamente durante circa 2.000 anni di storia. Ha integrato e continua a farlo elementi artistici di alta qualità dei diversi periodi storici che si sono susseguiti. Tra questi si ricordano particolarmente il governo della famiglia Della Scala tra i secoli 13° e 14°, e quello della Repubblica di Venezia tra l’inizio del ‘400 e la fine del ‘700. È stata dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco per la sua arte, architettura e struttura urbana, definita un eccellente esempio di città fortificata.

Nella città scorre il fiume Adige, nella zona in cui lo stesso entra nella pianura padana ad una trentina di km ad est del lago di Garda. È situata a 59 metri sul livello del mare e ai piedi dei monti Lessini e nello specifico del colle San Pietro. Nell’antichità era un punto nodale di tutti i sistemi di trasporto terrestre e navale del Nord-Est italiano. Al tempo dei romani era infatti il punto di incontro di 4 strade : la Postumia, la Gallica, la Claudia Augusta ed il vicum Veronensium.



Il fiume Adige scorre oggi a Verona all’interno di muraglioni ed argini possenti, costruiti per proteggere la città dopo l’alluvione del 1882. Per il discorso indicato prima di posizionamento strategico della città, anche il fiume Adige era una via di comunicazione altamente importante, e navigabile fino a Trento. Per questo ed altri motivi, infatti, il corso d’acqua è stato utilizzato fin dall’antichità per il trasporto di merci.

Informazioni e contatti

Web: http://players.fluidstream.it/RadioGamma5/index.php



Il programma radiofonico stesso è ascoltabile anche in diretta regionale, in Veneto, sui 94.00 FM.

A farne parte, di volta in volta, ospiti ed artisti a rotazione. Inoltre, grazie alla collaborazione con International Blog (www.internationalblog.eu), le varie tappe del tour sono pubblicizzate anche all’interno del blog stesso, con una visibilità di diverse migliaia di visualizzazioni giornaliere.