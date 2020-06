Verona in bicicletta: un tour guidato alla scoperta delle bellezze della città

La bicicletta è semplicemente il modo migliore per visitare la città di Verona. In due ore di tour, pedalando insieme, la guida ti mostrerà e racconterà così tanti luoghi e monumenti di Verona che per essere visti a piedi impiegheresti due giorni.

Appuntamento alle ore 15 di sabato 20 giugno 2020 sotto la statua di Vittorio Emanuele II in piazza Bra a Verona.

Informazioni e contatti

Web: https://www.veronaguide.net/it/