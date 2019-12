Al Teatro Camploy di Verona la musica e l'atmosfera della "Verona Beat"

Va in scena la "Verona beat" a sostegno dell’attività degli Angeli del Bello. E la serata è già sold out. Si terrà giovedì 12 dicembre, al teatro Camploy, lo spettacolo "La musica nel cuore", organizzato dall’associazione culturale Rugantino. Scopo dell’iniziativa è raccogliere fondi per l’associazione che si occupa di ripulire la città dalle scritte e salvaguardare il bene pubblico, permettendo così ai volontari di continuare ad operare sul territorio.

Un’occasione anche per festeggiare l’ultimo anno di attività degli Angeli scaligeri. Non a caso hanno scelto il teatro di Veronetta, quartiere dove sono stati realizzati gli ultimi interventi, dal ripristino delle panchine dei giardini della Giarina alla pulizia dei vasi e delle fioriere di piazza Isolo.

A presentare la serata, che inizierà alle 20.45, saranno Laura Baglieri e Stefano Roncon. Sul palcoscenico anche Roberto Genovesi, Renato dei Kings, Paola Campanile, gli Evergreen e tanti altri artisti.

