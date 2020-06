Riparte a Lazise la musica di "Verona Beat" dopo tre mesi di stop da coronavirus

I musicisti scalpitano al canapé del "Palio della musica", mentre il mossiere-promoter Giò Zampieri cerca di tenerli allineati per la partenza. In pratica, sarà un "pre-tour" in giro per i ristoranti del Veronese. Si parte sabato 20 giugno dalle 20.30 al "Ristorante pizzeria 2 Laghi" in località Vegri, 24 di Lazise per festeggiare i compleanni del periodo di lockdown di Giò Zampieri, del cantante delle Ombre e dei Cinquantini Roberto Genovesi, del giornalista musicista Roberto Ceruti e del poeta Alverio Merlo.

Protagonisti musicali della serata, i Dragon Fly con Andrea Gotti (voce), l’ex sindaco di Colognola ai Colli, Alberto Martelletto (tastiere), Gigi Verzin (basso), Mario Ferretto (chitarra) e Fernando Reale (batteria) ed i Cinquantini, con Roberto Genovesi (voce), Maurizio Bello (chitarra e voce), Giorgio Andreoni (batteria), Riccardo Bertolini (tastiere), Felice Zanussi (basso), Franco Aldegheri (chitarra) e Giovanni Marchetti (saxofono e voce). Il repertorio delle due formazioni esplora il periodo che va dagli anni Cinquanta ai Settanta.

La cena va prenotata al 348 6621113 a Giò Zampieri che rivela lo spostamento al 2021 di "Verona Beat-Il Sole è di tutti" previsto originariamente per il 29 agosto al Teatro Romano: «Le limitazioni a 300 posti per il Covid-19 rendono impossibile coprire i costi di qualsiasi evento al Romano. Quest’anno avevamo deciso con Marco Attard di unire le nostre due manifestazioni per creare un unico grande evento con Franco Oppini, Dino, I Corvi, la Rugantino Band e 15 gruppi di Verona Beat», sottolinea il promoter che poi conclude: «Abbiamo dunque deciso di spostare la data al 28 agosto 2021, sempre al Teatro Romano. Intanto sto lavorando a Verona Beat in Tour per l’estate». Per gli appassionati di revival dal vivo, intanto si inizia con la serata di Lazise.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Tel. 348 6621113

Web: https://www.facebook.com/Veronabeat/