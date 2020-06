Verona Beat sul lago di Garda per una nuova serata di grande musica

Sono stati una vera rivelazione, i Cinquantini, alla serata inaugurale di Verona Beat di due venerdì fa al 2 Laghi in località Vegri 24 a Lazise. La formazione, che è protagonista esclusiva della serata di venerdì 3 luglio dalle 20.30, vede Roberto Genovesi, storica voce delle Ombre, Maurizio Bello, noto autore e produttore (chitarra e voce), il navigato Giorgio Andreoni (batteria), l’uomo-musica Riccardo Bertolini (tastiere), l’indimenticato glorioso Felice Zanussi dei Caravan (basso), Franco Aldegheri della Big Band Ritmo-sinfonica Città di Verona di Marco Pasetto (chitarra) e l’eclettico Giovanni Marchetti (saxofono e voce).

La formazione ha un ottimo amalgama musicale in un repertorio assai originale, che ovviamente attinge principalmente al repertorio più popolare degli anni Cinquanta. «Meritavano una serata da protagonisti per il successo che hanno avuto in altre occasioni condivise con altri gruppi. Ospite sarà il Duo di Avesa formato dal chitarrista degli Anaconda e della Diapason, Valerio Zampieri, e da Maurizio Bello», spiega il promoter Giò Zampieri.