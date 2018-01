Nell'epoca dei social network si torna alla Polaroid, grazie a Verona Antiquaria

Torna il 7 gennaio dopo le feste natalizie l’appuntamento con Verona Antiquaria, il mercato dell’antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del vintage del Quartiere San Zeno. Simbolo di questa edizione è una macchina fotografica “Polaroid” per lanciare un’iniziativa che accompagnerà il mercato di San Zeno per tutto l’anno e che riserverà interessanti soprese nei prossimi mesi. L’invito, rivolto a tutti è di scattare foto curiose e interessanti durante tutta la giornata di Verona Antiquaria, e pubblicarle su Instagram taggando @veronantiquaria e/o usando l’hashtag #veronantiquaria.

Le migliori foto scattate verranno ripostate, citandone gli autori, sia sul profilo Instagram di Verona Antiquaria che sulla pagine Facebook del mercato e dell’Associazione Retròbottega. L’obbiettivo è quello di realizzare una galleria di immagini, in cui, attraverso l’occhio del pubblico, si racconti il mercato, i suoi espositori attraverso gli oggetti unici esposti e ancora il quartiere San Zeno, perla di Verona in un’ottica di riscoperta e promozione, per cittadini

Non mancherà la musica che in questa prima edizione del 2018 allieterà e coinvolgerà il pubblico di Verona Antiquaria in stile busker. Due sono gli artisti che suoneranno domenica: Claudio Romano in arte Ulla, alle 11 in Piazza Corrubio e alle 15 in piazza San Zeno e Cico il Brigante (davanti al Ristorante Al Calmiere in Piazza San Zeno alle ore 12).

Come ogni prima domenica del mese imperdibile l’appuntamento con i migliori espositori dell’antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del Vintage. Più di 200 gli espositori previsti dei settori dell’antiquariato, del collezionismo, del vintage e del remake. Tutto rigorosamente d’annata ed autentico con una grande attenzione alla selezione della merce. Libri, mobili, opere d’arte, ma anche ventagli, tappeti, gioielli, orologi, vecchie bambole e giocattoli di un tempo, bastoni da passeggio, tabacchiere, e perfino utensili, sono tutti oggetti di antiquariato che possono interessare sia il collezionista, sia l’appassionato, ma anche un pubblico allargato incuriosito della magia degli oggetti del passato.