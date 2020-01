Verona Antiquaria: mercato dell’antiquariato, collezionismo, modernariato e del vintage

Domenica 2 febbraio immancabile appuntamento con Verona Antiquaria. Come da tradizione il mercato dell’artigianato, del collezionismo, del modernariato e del vintage popolerà il quartiere di San Zeno per un’edizione all’insegna dell’Amore.

In attesa di San Valentino e di Verona in Love, speciale manifestazione dedicata al tema dell’amore che si terrà proprio nel centro di Verona da giovedì 13 a domenica 16 febbraio con un ricco programma di eventi, spettacoli e attività (veronainlove.it). A Verona Antiquaria l’Anteprima di Verona in Love con l’iniziativa “Parole d’amore – Verona in Love 2020” dove tutti sono invitati a scrivere un piccolo messaggio d’amore da lasciare in una speciale mail box che sarà presente in Piazza San Zeno durante tutta la giornata di Verona Antiquaria presso il punto informazioni dell’Ass. Retròbottega (dalle 9 alle 17).

I messaggi – che potranno essere dichiarazioni d’amore, dediche romantiche ma anche messaggi d’amore universale e d’affetto – troveranno spazio sui canali social di Verona Antiquaria e di Verona in Love, con una campagna ad hoc per far viaggiare online le parole d’amore. Con questa iniziativa, Verona Antiquaria vuole recuperare l’arte della scrittura d’amore e dargli nuova vita sui canali social, un recupero della tradizione della scrittura a mano che si arricchisce e diventa digitale.

Non mancheranno inoltre, tante idee regalo per un San Valentino romantico e dal sapore retrò. Libri, monili, stampe, orologi, borse, accessori, abiti, ma anche mobili, complementi d’arredo, giocattoli, luci, opere d’arte. Anche questa domenica saranno più di 200 i commercianti e gli hobbisti presenti con le proprie bancarelle in Piazza San Zeno, Piazza Corrubbio e nelle vie limitrofe.

Alle 12 in Piazza Corrubbio spazio alla musica con Joe Sanketti, cantautore, chitarrista veronese e “cantattore” da gusto retrò. La sua ironia, le sue note e il suo stile inconfondibile sono pronti a intrattenere tutto il quartiere di San Zeno che come ogni prima domenica del mese si prepara per il tradizionale tuffo nel passato.

La manifestazione Verona Antiquaria è organizzata da Retròbottega, associazione culturale che opera dal 2010 nel mondo del vintage, dell’antiquariato e del retrò, promuovendo e organizzando numerose manifestazioni ed eventi, che mirano alla diffusione di una cultura della creatività, con particolare attenzione all’arte del riciclo e del recupero nell’ottica dell’ecosostenibilità. Gli intenti dell’associazione sono quelli di creare nuovo stimolo e fermento nel tessuto culturale e creativo nel campo del design, della moda e delle arti visive, attraverso il valore della comunicazione, dello scambio e della collaborazione reciproca tra singole individualità, siano esse soggetti pubblici, privati, singoli o associazioni.

Informazioni e contatti

Organizzazione RETRòBOTTEGA Associazione Culturale

Ogni prima domenica del mese, dalle ore 8 alle ore 17.

Quartiere S. Zeno a Verona

Tel. + 39 334 94 54 883

Mail: info@retrobottegalab.it

Web: www.retrobottegalab.it - www.veronantiquaria.it