Torna Verona Antiquaria: mercato dell’antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del vintage

Torna domenica 6 maggio Verona Antiquaria, il celebre mercato dell'antiquariato del quartiere San Zeno e consueto appuntamento della prima domenica del mese. In questa quinta edizione del 2018 a Verona Antiquaria ritorna “L’ora delle Fiabe”, la rassegna a marchio Studioventisette, organizzata dall’Associazione Culturale Retròbottega in collaborazione con Fondazione Aida, che vuole far rivivere la magia della narrazione come strumento di aggregazione culturale e sviluppo dell’immaginazione e della creatività.

Questo mese protagoniste sono le opere di Roald Dahl, considerato uno tra i maggiori scrittori per l’infanzia del Novecento, uno fra i massimi esponenti del tema fantastico. Scrittore che ha modernizzato il genere delle fiabe di paura. Fra le sue opere più celebri vi sono La Fabbrica di Cioccolato, I Gremlins, il GGG, Le Streghe. L’appuntamento con L’ora delle Fiabe è alle 11.00 in piazza San Zeno.

Si riconferma dopo il successo dello scorso mese, il contest social “Istantanee Verona Antiquaria” anche per questo mese infatti tra tutte le foto inviate e poi selezionate ne verrà scelta una vincitrice assoluta che verrà utilizzata – previa autorizzazione dell’autore – per i materiali promozionali – social e stampati di Verona Antiquaria.

Partecipare al contest è molto semplice, basta:

- Scattare foto curiose e interessanti durante tutta la giornata di Verona Antiquaria

- Pubblicarle su Instagram taggando @veronantiquaria e/o usando l’hashtag #veronantiquaria oppure inviandole tramite messaggio privato alla pagina facebook di Verona Antiquaria (https://www.facebook.com/veronantiquaria/).

Il contest vuole, attraverso gli scatti del pubblico di Verona Antiquaria, raccontare il mercato e il quartiere San Zeno. Non mancherà la musica che in questa quinta edizione del 2018 allieterà e coinvolgerà il pubblico di Verona Antiquaria. Questo mese ospiti della seconda edizione della rassegna C’è musica al chiosco la musica di Virginia Perbellini in compagnia di Gabriella Gabri Morelli. Durante il concerto ripercorreranno i brani storici della musica internazionale Pop/Soul dagli anni 70 ad oggi, oltre a qualche brano italiano scritto da loro.

Come ogni prima domenica del mese imperdibile l’appuntamento con i migliori espositori dell’antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del Vintage. Più di 200 gli espositori previsti dei settori dell’antiquariato, del collezionismo, del vintage e del remake. Tutto rigorosamente d’annata ed autentico con una grande attenzione alla selezione della merce. Libri, mobili, opere d’arte, ma anche ventagli, tappeti, gioielli, orologi, vecchie bambole e giocattoli di un tempo, bastoni da passeggio, tabacchiere, e perfino utensili, sono tutti oggetti di antiquariato che possono interessare sia il collezionista, sia l’appassionato, ma anche un pubblico allargato incuriosito della magia degli oggetti del passato.

Verona Antiquaria

Mercato dell’antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del vintage

Ogni prima domenica del mese, dalle ore 8:00 alle ore 17:00

Quartiere S. Zeno a Verona

Informazioni

www.veronantiquaria.it

Organizzazione

RETRòBOTTEGA Associazione Culturale

+ 39 334 94 54 883

info@retrobottegalab.it

www.retrobottegalab.it