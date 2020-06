Verona Antiquaria: mercato dell’antiquariato, collezionismo, modernariato e del vintage

Torna a San Zeno l’appuntamento mensile del mercato dell’antiquariato e, già da sabato, potranno essere presenti nei mercati rionali anche i banchi degli operatori precari. Due importanti novità a favore di cittadini e imprese, decise oggi dall’Amministrazione. Grazie a un’apposita convenzione con l’associazione Retròbottega, che ha curato la riorganizzazione degli spazi nel rispetto delle norme di sicurezza, domenica 7 giugno il mercato dell’antiquariato e del collezionismo tornerà a San Zeno.

I banchi, che saranno limitati a 106 con spazi preventivamente assegnati, saranno dislocati tra la piazza antistante la basilica, piazza Pozza, piazza Corrubbio e via Porta San Zeno. Il mercato sarà organizzato con due varchi di entrata e due di uscita e all’interno della sua area sarà sempre necessario usare la mascherina e mantenere la distanza di 1 metro, sia per gli operatori che per i clienti. La vigilanza è garantita da 5 addetti in collegamento radio tra loro. Nei pressi di ogni banco saranno presenti flaconi di gel igienizzante, mentre all’interno del mercato verrà predisposta un’apposita segnaletica di sicurezza.

