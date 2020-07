Verona Antiquaria: mercato dell’antiquariato, collezionismo, modernariato e del vintage

Torna domenica 5 luglio 2020 "Verona Antiquaria", il mercato dell’antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del vintage che si tiene ogni prima domenica del mese, dalle ore 8 alle ore 18, nel quartiere di San Zeno a Verona. Ogni mese un tema, un colore, una storia da raccontare all’interno del quartiere e del mercato.

Tanti gli espositori dei settori dell’antiquariato, del collezionismo, del vintage e del remake. Tutto rigorosamente autentico. Ci sarà una grande attenzione alla selezione della merce, ma non solo. L’Associazione Culturale Retrobottega, promotrice dell’iniziativa insieme al settore Commercio del Comune di Verona, vuole includere tutto il quartiere con una proposta tematica che coinvolgerà anche i commercianti di S. Zeno negli allestimenti e nei menù del giorno. Ogni prima domenica del mese un tema diverso, ma non solo: eventi collaterali tematici e spettacoli…anche per i più piccoli.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/veronantiquaria/

- https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=44135