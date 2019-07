Verona Antiquaria: il mercato dell’antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage

Domenica 7 luglio il quartiere di San Zeno ospita Verona Antiquaria, il ricco mercato con oggetti d’antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del vintage che ogni prima domenica del mese attira nel quartiere 15.000 persone. Ogni domenica gli stand presenti in piazza sono più di 200 e offrono una ricca varietà di oggetti rigorosamente autentici e d’annata: libri, mobili, tappeti, orologi, gioielli, vecchi giocattoli, opere d’arte e molto altro. Un appuntamento rivolto non solo ai collezionisti più esperti ma che riesce ad attirare anche un pubblico più allargato, incuriosito dalla magia e dal fascino del passato. Oltre agli stand di espositori, anche musica dal vivo, spettacoli, artisti di strada, intrattenimento, giochi e attività per i più piccoli.

Domenica 7 luglio appuntamento speciale nel programma di Verona Antiquaria con lo spazio dedicato ai giochi da tavolo. In piazza Pozza verrà allestito un’area con tavoli e sedie dove, grandi e piccoli, potranno prendere posto e cimentarsi in tanti giochi da tavolo proposti dalla cooperativa sociale Lanza del Vasto. Giochi di carte e strategia, accanto ai giochi da tavolo più tradizionali dove cimentarsi sotto la guida di un esperto.

Dalle 12 nei giardini di Piazza Pozza la musica live con l’esibizione del duo acustico folk Sosken, con un repertorio molto ricercato basato sull’armonia tra le voci e le chitarre di Andrea e Arianna, che spazierà da Simon and Garfunkel a Crosby Stills Nash and Young, da King Crimson a David Bowie.

Verona Antiquaria è organizzata da Retròbottega, associazione culturale che opera dal 2010 nel mondo del vintage, dell’antiquariato e del retrò, promuovendo e organizzando numerose manifestazioni ed eventi, che mirano alla diffusione di una cultura della creatività, con particolare attenzione all’arte del riciclo e del recupero nell’ottica dell’ecosostenibilità. Gli intenti dell’associazione sono quelli di creare nuovo stimolo e fermento nel tessuto culturale e creativo nel campo del design, della moda e delle arti visive, attraverso il valore della comunicazione, dello scambio e della collaborazione reciproca tra singole individualità, siano esse soggetti pubblici, privati, singoli o associazioni.

L’atmosfera che si respira è quella di un Sunday market dal sapore internazionale che ogni prima domenica del mese riesce a dare nuova vita al quartiere di San Zeno. Dopo la pausa di agosto, Verona Antiquaria tornerà la prima domenica di settembre.

Informazioni e contatti

Web: www.veronantiquaria.it

Organizzazione - RETRòBOTTEGA Associazione Culturale

Tel. + 39 334 94 54 883

Mail - info@retrobottegalab.it

Web: www.retrobottegalab.it