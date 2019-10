Verona Antiquaria: mercato dell’antiquariato, collezionismo, modernariato e del vintage

Verona Antiquaria torna protagonista domenica 6 ottobre nel quartiere di San Zeno. Come ogni prima domenica di ogni mese, infatti, arriva il consueto appuntamento con il mercato dell’antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del vintage. Un evento da non perdere che attira ogni mese turisti, visitatori e cittadini, e che propone, accanto ad oggetti del passato, anche musica, spettacoli, intrattenimento e giochi.

Piazza San Zeno e le vie limitrofe ospiteranno domenica più di 200 commercianti e hobbisti che propongono nelle loro bancarelle oggetti di un tempo, che profumano di storia e ricordi, conservati con cura e passione per consentirgli di acquisire una nuova vita. Libri, monili, stampe, orologi, borse, accessori, abiti, ma anche mobili, complementi d’arredo, giocattoli, luci, opere d’arte. Venire conquistati dai tanti oggetti presenti è sempre facile, e lo sanno bene le migliaia di visitatori che popolano il quartiere durante l’evento. Da anni, infatti, Verona Antiquaria è un appuntamento che si ripete la prima domenica di ogni mese e che riesce ad animare e tenere vivo il quartiere di San Zeno con musica live, spettacoli, artisti di strada, attività per i più piccoli, regalando un’atmosfera magica che ricorda mercati ed eventi internazionali.

Tanti gli appuntamenti di questa domenica. Torna lo spazio dedicato ai GIOCHI DA TAVOLO con la cooperativa sociale Lanza del Vasto che sarà presente in Piazza Pozza per far scoprire a grandi e piccoli giochi da tavolo, di carte e strategia di oggi e di ieri. Nell’area apposita tavoli e sedie potranno ospitare tutti coloro che vorranno cimentarsi nei vari giochi accompagnati dalla guida di un esperto.

Spazio anche per i bambini con l’Ora delle Fiabe, che racconterà attraverso una raccolta di favole i colori dell’autunno. La rassegna farà ancora una volta rivivere l’incanto della narrazione come strumento di aggregazione culturale e sviluppo dell’immaginazione e della creatività. L’appuntamento è alle 11.00 sempre in piazza Pozza. “L’ora delle Fiabe”, la rassegna a marchio Studioventisette, è organizzata dall’Associazione Culturale Retròbottega in collaborazione con Fondazione Aida, narratore e interprete delle Fiabe è l’attore Matteo Mirandola.

Dalle 11.30 in Piazza Corrubbio, il consueto appuntamento musicale con l’esibizione live del duo acustico Coco’s Birthday, composto da chitarra e voce che proporrà cover internazionali. Le performance musicali continueranno dalle ore 18.00 all’ interno del Cohen (via Angelo Scarsellini, 9/A, Verona) in una vera e propria Market 's Jam Session. Il mercato di Verona Antiquaria, infatti, dopo la nuova apertura del live club Cohen, inizia una collaborazione con il locale che ogni prima domenica del mese ospiterà dalle ore 18.00 artisti, visitatori ed espositori amanti della musica che potranno portare il proprio strumento musicale ed esibirsi liberamente in una jam session. Lo spirito dell’iniziativa è quello di valorizzare nuove realtà artistiche e creare forme di socializzazione tra artisti, pubblico e collezionisti del mercato, e per farlo si è scelto un locale, come il Cohen appunto, che da sempre da spazio alla musica e agli artisti.

Per tutta la mattinata, inoltre, saranno presenti in piazza anche performance di spray painting arts che sapranno di certo incuriosire e affascinare gli spettatori. Una forma d’arte veloce, che unisce le tecniche dei writers con quelle della pittura, in grado di catturare l’attenzione dei passanti che solo alla fine capiranno come dall’uso di bombolette e qualche pezzo metallico possa nascere una vera opera d’arte.

Verona Antiquaria è organizzata da Retròbottega, associazione culturale che opera dal 2010 nel mondo del vintage, dell’antiquariato e del retrò, promuovendo e organizzando numerose manifestazioni ed eventi, che mirano alla diffusione di una cultura della creatività, con particolare attenzione all’arte del riciclo e del recupero nell’ottica dell’ecosostenibilità. Gli intenti dell’associazione sono quelli di creare nuovo stimolo e fermento nel tessuto culturale e creativo nel campo del design, della moda e delle arti visive, attraverso il valore della comunicazione, dello scambio e della collaborazione reciproca tra singole individualità, siano esse soggetti pubblici, privati, singoli o associazioni.

Informazioni e contatti

Organizzazione RETRòBOTTEGA Associazione Culturale

Ogni prima domenica del mese, dalle ore 8 alle ore 18.

Quartiere S. Zeno a Verona

Tel. + 39 334 94 54 883

Mail: info@retrobottegalab.it

Web: www.retrobottegalab.it - www.veronantiquaria.it