Torna nel quartiere di San Zeno l'imperdibile mercatino Verona Antiquaria

Torna domenica 2 dicembre nel quartiere San Zeno il mercato dell'antiquariato del Comune di Verona denominato Verona Antiquaria. I banchetti sono posizionati in Piazza San Zeno, Piazza Corrubbio, Piazza Pozza, Via S. Procolo, Via Lenotti e Via Porta San Zeno.

Il mercato rimane aperto dalle 8 alle 17 da novembre a marzo. Saranno presenti oltre 200 espositori provenienti da tutto il nord Italia, che offrono ai visitatori arte ed oggettistica di antiquariato, mobili, soprammobili, tappeti, oggetti e vestiti di modernariato, vintage e collezionismo.

Nelle giornate in cui si svolge il mercato vengono organizzati anche eventi collateralitematici e spettacoli, anche per i più piccoli: il dettaglio delle iniziative è disponibile sul sito www.veronantiquaria.it. Il mercato è autorizzato dal Comune di Verona e gestito dall’Associazione Retròbottega.

