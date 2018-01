La magia del Carnevale si sposa con gli oggetti del passato per Verona Antiquaria

A Febbraio è tempo di magia a Verona Antiquaria e non potrebbe essere diversamente in un mese così speciale nel Quartiere di Verona per eccellenza dedicato ai festeggiamenti del Carnevale. La magia del Carnevale che con i suoi colori e si suoi costumi trasforma ogni cosa ma non solo, in questa seconda edizione del 2018 a Verona Antiquaria torna “L’ora delle Fiabe”, la rassegna a marchio Studioventisette, organizzata dall’Associazione Culturale Retròbottega in collaborazione con Fondazione Aida, che vuole far rivivere la magia della narrazione come strumento di aggregazione culturale e sviluppo dell’immaginazione e della creatività.

Questo mese protagoniste sono le fiabe di Jacob Grimm, dei celebri fratelli Grimm, conosciuti per aver raccolto e rielaborato le fiabe della tradizione popolare tedesca nelle opere Fiabe (Kinder- und Hausmärchen, 1812-1822) e Saghe germaniche (Deutsche Sagen, 1816-1818). Fra le fiabe più celebri da loro pubblicate vi sono classici del genere come Hänsel e Gretel, Cenerentola, Il principe ranocchio, Cappuccetto Rosso e Biancaneve. L’appuntamento con L’ora delle Fiabe è alle 11.00 in piazza San Zeno presso il Ristorante al Calmiere (Piazza San Zeno).

Si riconferma dopo il successo dello scorso mese, il contest social “Istantanee Verona Antiquaria” con due prime novità – ma ce ne saranno molte altre - da questo mese infatti tra tutte le foto inviate e poi selezionate ne verrà scelta una vincitrice assoluta che verrà utilizzata – previa autorizzazione dell’autore – per i materiali promozionali – social e stampati di Verona Antiquaria. Inoltre da questo mese oltre attraverso instagram si potrà partecipare anche con Facebook.

Partecipare al contest è molto semplice, basta:

- Scattare foto curiose e interessanti durante tutta la giornata di Verona Antiquaria

- Pubblicarle su Instagram taggando @veronantiquaria e/o usando l’hashtag #veronantiquaria oppure inviandole tramite messaggio privato alla pagina facebook di Verona Antiquaria.

Il contest vuole, attraverso gli scatti del pubblico di Verona Antiquaria, raccontare il mercato e il quartiere San Zeno, iniziativa ancora più significativa nel periodo di Carnevale dove il quartiere è il cuore dei festeggiamenti della città di Verona”

Non mancherà la musica che in questa prima edizione del 2018 allieterà e coinvolgerà il pubblico di Verona Antiquaria in stile busker con Claudio Romano in arte Ulla, dalle 11 in Piazza San Zeno.

Come ogni prima domenica del mese imperdibile l’appuntamento con i migliori espositori dell’antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del Vintage. Più di 200 gli espositori previsti dei settori dell’antiquariato, del collezionismo, del vintage e del remake. Tutto rigorosamente d’annata ed autentico con una grande attenzione alla selezione della merce. Libri, mobili, opere d’arte, ma anche ventagli, tappeti, gioielli, orologi, vecchie bambole e giocattoli di un tempo, bastoni da passeggio, tabacchiere, e perfino utensili, sono tutti oggetti di antiquariato che possono interessare sia il collezionista, sia l’appassionato, ma anche un pubblico allargato incuriosito della magia degli oggetti del passato.