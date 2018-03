Verona al dente: sapori, musica e assaggi con Pasta Go Go

Verona al dente, mercoledì 21 marzo dalle 18.30 alle 24.00 con Pasta Go Go in Lungadige Sammicheli 25 a Verona, quartiere Veronetta (zona Università). Una serata di sapori, musica e assaggi con DJ set in vinile by DaFrank - jazz - soul - funk - disco.

In anteprima assoluta i "Maccherozzi" di Pasta Go Go la nuova ciambella di pasta dall’aspetto easy e dal sapore classico, una gustosa interpretazione street-food della frittat' e maccarun cerata da Pasta Go Go per buongustai on the road.

Pastasciutte artigianali BIO di Pasta Go Go scontate a € 3,50

Facebook