Venerdì 23 marzo ore 21 nuovo appuntamento con "I venerdì letterari", evento organizzato dall'Associazione La Pianura e dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Sanguinetto: Moreno Menini presenta il libro "Nostalgia dell'Eterno ritorno nel Capodanno Veneto". Il Capodanno Veneto il 1 Marzo era celebrato nelle nostre campagne sotto una miriade di nomi: Brusa Marso, Bati Marso, Trato Marso, Nar incontra Marso, Cantar Marso, Osade de Marso, Sella Marso, Fora Febraro etc.

Questa antichissima festa sacra dell’anno nuovo, nella quale il tempo viene ritualmente sacrificato per rigenerarsi a nuova vita, si è conservata nel folklore del Veneto (e di qualche altra località dell’Italia settentrionale) fino al secondo dopoguerra. Dalla loro analisi emerge la certezza arcaica che la vita umana e cosmica non terminano con la morte ma possono sempre ricominciare con un “nuovo inizio”. Nella tesi presentata da questo volume anche la Storia e l’Arte hanno tratto linfa dalle feste del Capodanno Veneto: intorno al 1000 d.C. Venezia celebrerà il suo “nuovo inizio”, l’indipendenza politica e culturale da Bisanzio, istituzionalizzando il 1° Marzo come suo Capodanno ufficiale.

A partire dallo stesso periodo i più grandi maestri scultori, pittori e miniatori della Valpadana eterneranno la scena di questi riti sul mese di Marzo degli splendidi Calendari Medievali Cristiani che adornano le nostre Chiese e Palazzi. Ci sarà anche l'esposizione di quadri degli artisti locali Anna Maria Zorzella e Mirko Bertelli. A fine serata rinfresco offerto per tutti.